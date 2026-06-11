Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

Ο Κώστας Μπακογιάννης καταγγέλλει ότι το δάνειο δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση και ότι δεν αξιοποιήθηκαν πρώτα διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, όπως 14 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων

Μιχάλης Παπαδάκος

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

Φωτογραφία από την τελετή παράδοσης - παραλαβής του δήμου Αθηναίων από τον Κώστα Μπακογιάννη στον Χάρη Δούκα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δημοτική αρχή της Αθήνας σχεδιάζει δανεισμό 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αναβάθμιση σχολικών υποδομών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
  • Ο Κώστας Μπακογιάννης καταγγέλλει ότι το δάνειο δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση και ότι δεν αξιοποιήθηκαν πρώτα διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, όπως 14 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  • Το νέο δάνειο υπερδιπλασιάζει το υπάρχον χρέος του Δήμου Αθηναίων, που ανέρχεται σε περίπου 65 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες έως το 2046.
  • Ο Μπακογιάννης προειδοποιεί για κίνδυνο δημοσιονομικής κρίσης και μνημονιακής κατάστασης λόγω κακής διαχείρισης και υπερδανεισμού της πόλης.
  • Υπάρχει ανησυχία ότι τα 75 εκατ. ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη διοικητικών ελλείψεων και όχι αποκλειστικά για τα σχολεία.
Snapshot powered by AI

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, «Αθήνα ψηλά», καταγγέλλει το νυν καθεστώς στον Δήμο της Αθήνας για σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της πρωτεύουσας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η «Αθήνα ψήλα», αναφέρονται τα εξής: «Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της παράταξης "Αθήνα Ψηλά", Κώστας Μπακογιάννης, υποστήριξε ότι η διοίκηση Δούκα ζητά ουσιαστικά μια λευκή επιταγή 75 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς να έχει εξηγήσει γιατί δεν αξιοποίησε πρώτα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη διαθέτει.

Το θηριώδες δάνειο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού ανεξόφλητου χρέους του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Με μία μόνο απόφαση, ο συνολικός δανεισμός της πόλης υπερδιπλασιάζεται και δημιουργείται μια νέα οικονομική υποχρέωση την οποία επωμίζονται οι Αθηναίοι μέχρι το 2046.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή επένδυσε, χωρίς δανεισμό, περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές υποδομές της Αθήνας, παραδίδοντας ώριμα έργα, ενεργές εργολαβίες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μεταξύ των οποίων τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που διατηρεί αναξιοποίητα μέσα στα ταμεία του ο δήμος».

«Αντί να εξηγήσει γιατί οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, ζητά από την Αθήνα να αναλάβει νέο δανεισμό μεγαλύτερο από το σημερινό της χρέος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι “η σημερινή διοίκηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολείων για να δικαιολογήσει έναν υπερδανεισμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όταν διαθέτεις ήδη ευρωπαϊκούς πόρους, όταν έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και όταν δεν έχεις εξηγήσει γιατί δεν τα αξιοποίησες, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία διοίκησης. Και όταν η αδυναμία διοίκησης μετατρέπεται σε νέο χρέος για την πόλη, τότε δεν μιλάμε για ένα δάνειο ανάπτυξης. Μιλάμε για ένα δάνειο πολιτικής επιβίωσης».

Η συζήτηση για νέο δανεισμό διεξάγεται ενώ οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του Δήμου επιδεινώνονται ανησυχητικά. Τα έσοδα περιορίζονται, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις υποχωρούν, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες διαρκώς αυξάνονται.

Το ερώτημα είναι σαφές και πιεστικό: τα 75 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται πραγματικά για τα σχολεία ή αντλούνται για να καλύψουν την ανικανότητα, την διοικητική ανεπάρκεια και τις αστείρευτες πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Δούκα; Και γιατί να πληρώσουν τον λογαριασμό οι δημότες της Αθήνας;

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης προειδοποίησε: «Ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων. Οι Αθηναίοι θα κληθούν να καλύψουν το κόστος, είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών, είτε με λιγότερες υπηρεσίες, είτε με νέο δανεισμό. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο. Όχι λευκές επιταγές. Όχι δανεισμό στα τυφλά».

https://www.instagram.com/reel/DZb0bUvokQM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων στον τέως

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων στον τέως επικεφαλής του πρώτου δήμου της χώρας ήταν άμεση και τον κατηγορεί για «φέσι» περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. «Να θυμίσουμε στον κύριο Μπακογιάννη τα χρέη που άφησε η θητεία του στο δήμο Αθηναίων» ανέφεραν χαρακτηριστικά και παρέθεσαν τα ποσά από τα «φέσια».

whatsapp-image-2026-06-11-at-122102.jpg

Αναφορικά με το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ, το οποίο καταγγέλλει η παράταξη Μπακογιάννη, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, αναφέρει τα εξής:

«Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα 5 χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.

Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα.

Για την ιστορία: την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη». Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».

https://www.instagram.com/reel/DZcLqf9jHG3/
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

13:10LIFESTYLE

«Στα....επείγοντα» η Νίκη Σκιαδαρέση - Η ανάρτηση με την αδελφή της από το νοσοκομείο

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FOX Sports για Πινέδα: «Δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο Μεξικό» – Τα δεδομένα για Μοντερέι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ενοχή και για τους 4 κατηγορουμένους προτείνει η εισαγγελέας

12:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» - Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου - Οι θεωρίες συνωμοσίας και ο «τζέντλεμαν» Τραμπ

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν κάνουμε πολιτική βάσει δημοσιευμάτων, αλλά κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων, μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Δασκαλάκη: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες - Πώς «έδεσαν» την ανθρωποκτονία οι Αρχές

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ατύχημα με αγριογούρουνο κοντά στο αεροδρόμιο

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς

12:16ANNOUNCEMENTS

Πρώτο βραβείο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Πράσινων Λύσεων

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις Ινδοί ναυτικοί από επίθεση του αμερικανικού στρατού σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

12:09ANNOUNCEMENTS

COSMOTE SD Everything: Νέα σειρά υπηρεσιών για κεντρικό έλεγχο, απλοποίηση λειτουργιών και αυξημένη ασφάλεια στη διαχείριση των ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων

12:07ΕΥ ΖΗΝ

Καστορέλαιο στον αφαλό για το φούσκωμα: Κόλπο ανακούφισης ή ιντερνετικός μύθος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον άνδρα που γρονθοκόπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο κι αφέθηκε ελεύθερος - Έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν

10:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο - Πού αναμένεται άνοδος

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ