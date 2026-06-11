Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

Snapshot Η δημοτική αρχή της Αθήνας σχεδιάζει δανεισμό 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αναβάθμιση σχολικών υποδομών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Κώστας Μπακογιάννης καταγγέλλει ότι το δάνειο δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση και ότι δεν αξιοποιήθηκαν πρώτα διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, όπως 14 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το νέο δάνειο υπερδιπλασιάζει το υπάρχον χρέος του Δήμου Αθηναίων, που ανέρχεται σε περίπου 65 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες έως το 2046.

Ο Μπακογιάννης προειδοποιεί για κίνδυνο δημοσιονομικής κρίσης και μνημονιακής κατάστασης λόγω κακής διαχείρισης και υπερδανεισμού της πόλης.

Υπάρχει ανησυχία ότι τα 75 εκατ. ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη διοικητικών ελλείψεων και όχι αποκλειστικά για τα σχολεία. Snapshot powered by AI

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, «Αθήνα ψηλά», καταγγέλλει το νυν καθεστώς στον Δήμο της Αθήνας για σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της πρωτεύουσας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η «Αθήνα ψήλα», αναφέρονται τα εξής: «Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της παράταξης "Αθήνα Ψηλά", Κώστας Μπακογιάννης, υποστήριξε ότι η διοίκηση Δούκα ζητά ουσιαστικά μια λευκή επιταγή 75 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς να έχει εξηγήσει γιατί δεν αξιοποίησε πρώτα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη διαθέτει.

Το θηριώδες δάνειο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού ανεξόφλητου χρέους του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Με μία μόνο απόφαση, ο συνολικός δανεισμός της πόλης υπερδιπλασιάζεται και δημιουργείται μια νέα οικονομική υποχρέωση την οποία επωμίζονται οι Αθηναίοι μέχρι το 2046.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή επένδυσε, χωρίς δανεισμό, περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές υποδομές της Αθήνας, παραδίδοντας ώριμα έργα, ενεργές εργολαβίες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μεταξύ των οποίων τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που διατηρεί αναξιοποίητα μέσα στα ταμεία του ο δήμος».

«Αντί να εξηγήσει γιατί οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, ζητά από την Αθήνα να αναλάβει νέο δανεισμό μεγαλύτερο από το σημερινό της χρέος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι “η σημερινή διοίκηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολείων για να δικαιολογήσει έναν υπερδανεισμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όταν διαθέτεις ήδη ευρωπαϊκούς πόρους, όταν έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και όταν δεν έχεις εξηγήσει γιατί δεν τα αξιοποίησες, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία διοίκησης. Και όταν η αδυναμία διοίκησης μετατρέπεται σε νέο χρέος για την πόλη, τότε δεν μιλάμε για ένα δάνειο ανάπτυξης. Μιλάμε για ένα δάνειο πολιτικής επιβίωσης».

Η συζήτηση για νέο δανεισμό διεξάγεται ενώ οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του Δήμου επιδεινώνονται ανησυχητικά. Τα έσοδα περιορίζονται, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις υποχωρούν, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες διαρκώς αυξάνονται.

Το ερώτημα είναι σαφές και πιεστικό: τα 75 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται πραγματικά για τα σχολεία ή αντλούνται για να καλύψουν την ανικανότητα, την διοικητική ανεπάρκεια και τις αστείρευτες πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Δούκα; Και γιατί να πληρώσουν τον λογαριασμό οι δημότες της Αθήνας;

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης προειδοποίησε: «Ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων. Οι Αθηναίοι θα κληθούν να καλύψουν το κόστος, είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών, είτε με λιγότερες υπηρεσίες, είτε με νέο δανεισμό. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο. Όχι λευκές επιταγές. Όχι δανεισμό στα τυφλά».

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Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων στον τέως

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων στον τέως επικεφαλής του πρώτου δήμου της χώρας ήταν άμεση και τον κατηγορεί για «φέσι» περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. «Να θυμίσουμε στον κύριο Μπακογιάννη τα χρέη που άφησε η θητεία του στο δήμο Αθηναίων» ανέφεραν χαρακτηριστικά και παρέθεσαν τα ποσά από τα «φέσια».

Αναφορικά με το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ, το οποίο καταγγέλλει η παράταξη Μπακογιάννη, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, αναφέρει τα εξής:

«Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα 5 χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.

Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα.

Για την ιστορία: την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη». Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».