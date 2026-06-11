Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγίου - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στην Τουρλίδα Μεσολογγίου και καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή υπάρχει και από Πυροσβεστικό Πλοιάριο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουρλιδα, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και 1 Πυροσβεστικό Πλοιάριο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

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