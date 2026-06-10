Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στον Ασπρόκαμπο

Snapshot Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ χρησιμοποίησε drone με οπτική και θερμική κάμερα για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας διερευνά τα αίτια της φωτιάς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, οι οποίες την έθεσαν υπό έλεγχο, χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Συγκεκριμένα, επιχέιρησαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ , 10 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Live εικόνα από drone

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας για τον καλύτερο συντονισμό.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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