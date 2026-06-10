Φωτιά στο Φαναράκι Λήμνου - Πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαναράκι στο νησί της Λήμνου.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του limnosfm100 ο καπνός είναι ορατός και από την Ν. Κούταλη!
Η ίδια πηγή αναφέρει πως στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
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