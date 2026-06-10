Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για εμπρησμό από αμέλεια στο Φίλυρο.

Η φωτιά προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες κατά τη χρήση τροχού για κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την αναβολή της εκδίκασης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέθηκαν μέσω αυτόφωρης διαδικασίας σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τη χθεσινή φωτιά στο Φίλυρο.

Πρόκειται για τρεις άνδρες μέλη συνεργείου, ένας εκ των οποίων είναι και ο επιβλέπων μηχανικός, που εκτελούσαν εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την υπόθεση επιβλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 εναέρια μέσα και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, προειδοποιητικό μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά μετά από περίπου δύο ώρες.

Διαβάστε επίσης