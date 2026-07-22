Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο βενζινάδικο- Άνοιξαν οι δρόμοι

Snapshot Στο σημείο επιχείρησαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση γειτονικών πολυκατοικιών για την ασφάλεια των κατοίκων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους και στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ αποκαταστάθηκε πλήρως. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός μετά την αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Μετά από τους εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε ίχνος διαρροής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο στον Πειραιά βρέθηκαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μετέβη και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.

Η κυκλοφορία στους δρόμους έχει αποκατασταθεί, ενώ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς και τη Γραμμή 7 Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος.