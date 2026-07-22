Χιλή: Φονική καταιγίδα με 13 νεκρούς - Πάνω από 60.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι

Snapshot Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και επτά αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη Χιλή από τις 15 Ιουλίου.

Περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω καταστροφών σε βασικούς οδικούς άξονες και πλημμυρών.

Οι περιοχές Κοκίμπο και Ατακάμα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 2.800 κατοικίες και υποδομές.

Ο πρόεδρος της Χιλής κήρυξε κατάσταση καταστροφής για την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Επιστήμονες συνδέουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, αυξάνοντας τον κίνδυνο μελλοντικών φυσικών καταστροφών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σαρώνουν από τις 15 Ιουλίου τη Χιλή, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές στις νότιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς οι πλημμύρες κατέστρεψαν ή διέκοψαν βασικούς οδικούς άξονες, απομονώνοντας χωριά και κοινότητες.

Εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως τις περιοχές Κοκίμπο και Ατακάμα, όπου οι τόσο έντονες βροχοπτώσεις θεωρούνται εξαιρετικά ασυνήθιστες.

Η επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Χιλής, Αλίσια Σεμπριάν, ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 13 νεκρούς και επτά αγνοούμενους, ενώ περίπου 2.200 άνθρωποι έχουν πληγεί άμεσα από τη θεομηνία.

Παράλληλα, περίπου 2.800 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν δρόμους και να αποκόπτουν την πρόσβαση σε πολλές περιοχές.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Η Πατρίσια Αλμπορνός, αξιωματούχος στην περιοχή Κοκίμπο, περιέγραψε την κατάσταση ως πρωτοφανή.

«Είμαι 57 χρονών και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τέτοια κατάσταση. Το πιο εντυπωσιακό ήταν να βλέπεις ποταμούς και ρυάκια να υπερχειλίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούδιο Αλβαράδο δήλωσε ότι οι αρχές εκτιμούν πως τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν τις επόμενες ώρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται νέα προβλήματα στις πληγείσες περιοχές.

Κατάσταση καταστροφής

Ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, έχει ήδη κηρύξει κατάσταση καταστροφής σε τμήματα της χώρας, μέτρο που επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις και την ταχύτερη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες.

Την ίδια ώρα, επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνουν τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθιστώντας ολοένα και πιο πιθανές αντίστοιχες φυσικές καταστροφές στο μέλλον.

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