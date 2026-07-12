Τραγωδία στη Χιλή: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 6 ανθρώπους σε φεστιβάλ - 7 τραυματίες

Ο οδηγός συνελήφθη και θα υποβληθεί σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ

Ανθή Κουρεντζή

Τραγωδία στη Χιλή: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 6 ανθρώπους σε φεστιβάλ - 7 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ δρόμου στη Χιλή την Κυριακή (12/7), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος στο φεστιβάλ που πραγματοποιούνταν στην πόλη Βίνια ντελ Μαρ, όπως δήλωσε στο AFP ο αστυνομικός αξιωματούχος Jorge Guaita.

Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, πρόσθεσε.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο που περνούσε δίπλα από τον χώρο του φεστιβάλ.

Ο οδηγός συνελήφθη και θα υποβληθεί σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ.

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