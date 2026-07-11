Τρομακτικό βίντεο: Μοτοσικλετιστής τρέχει με 286 χλμ./ώρα σε ταξίδι που κατέληξε σε τροχαίο δυστύχημα

Snapshot Ο μοτοσικλετιστής Lewis Baker καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση και δέκα χρόνια απαγόρευση οδήγησης για επικίνδυνη οδήγηση με ταχύτητα έως 286 χλμ./ώρα που κατέγραψε με κάμερα GoPro.

Ο Baker και ο κουνιάδος του Jason Wallis συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο στην A421, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Wallis και σοβαρό τραυματισμό του Baker.

Οι μοτοσικλέτες είχαν αναδιπλούμενες πινακίδες για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από κάμερες ταχύτητας, ενώ το υλικό δείχνει επικίνδυνες παραβάσεις, όπως οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα και παραβίαση κόκκινου φωτός.

Ο δικαστής τόνισε ότι οδήγηση με τόσο υψηλές ταχύτητες πρέπει να γίνεται μόνο σε πίστα και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Baker ως «δημόσιο κίνδυνο».

Ο Baker παραδέχθηκε ότι είχε οδηγήσει με παρόμοιο τρόπο πολλές φορές και το βίντεο που κατέγραψε χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο για την καταδίκη του. Snapshot powered by AI

Μοτοσικλετιστής που έφτασε τα 286 χλμ./ώρα σε διαδρομή μεγάλων αποστάσεων, πριν από τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε ο κουνιάδος του, καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση.

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο 35χρονος Lewis Baker κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε επαρχιακούς δρόμους στο Buckinghamshire και το Oxfordshire, φτάνοντας σε ταχύτητα που θεωρείται η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για μοτοσικλετιστή που καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο μηχανικός Baker και ο 31χρονος κουνιάδος του, Jason Wallis, οδηγούσαν δύο ίδιες Yamaha R1 όταν συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που προσπαθούσαν να προσπεράσουν στην A421, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Wallis επιχειρούσε να προσπεράσει το αυτοκίνητο από την εσωτερική πλευρά, ενώ ο Baker, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο μηριαίο οστό, προσπαθούσε να το προσπεράσει από την εξωτερική.

Η κάμερα GoPro του Baker κατέγραψε τη στιγμή που ο ίδιος και ο σύζυγος της αδελφής του συγκρούστηκαν με το όχημα, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 193 χλμ./ώρα στο Tingewick.

Το υλικό δείχνει επίσης τον Baker να κάνει σούζα και να προσπερνά τρία οχήματα με 170 χλμ./ώρα στο αντίθετο ρεύμα, καθώς και να περνά με κόκκινο φανάρι με ταχύτητα 198 χλμ./ώρα.

Lewis Baker, 35, rode through Buckinghamshire and Oxfordshire at speeds of up to 160mph while filming his dangerous riding to share with others.



He has now been sentenced to 15 months in prison and banned from driving for 10 years.



No stunt is worth a life. Ride responsibly. pic.twitter.com/UHsNRmKn8U — TVP Roads Policing (@tvprp) July 10, 2026

Άλλα πλάνα τον δείχνουν να προσπερνά πάνω σε διπλή συνεχόμενη γραμμή, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και σε πολλές περιπτώσεις να περνά οριακά ανάμεσα από αυτοκίνητα.

Ο εισαγγελέας David Jones ανέφερε ότι οι δύο άνδρες έφτασαν ταχύτητες έως και 286 χλμ./ώρα, ενώ οι μοτοσικλέτες τους είχαν εξοπλιστεί με αναδιπλούμενες πινακίδες, προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό από κάμερες ταχύτητας.

Αυτό σήμαινε ότι, με το πάτημα ενός κουμπιού, η πινακίδα περιστρεφόταν ώστε να εμφανίζεται κενή μπροστά στις κάμερες ταχύτητας και στη συνέχεια επανερχόταν στη θέση της, μόλις οι αναβάτες τις είχαν περάσει, προκειμένου να αποφύγουν τις παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ο δικαστής Jonathan Cooper καταδίκασε τον Baker, από το Milton Keynes, σε 15 μήνες φυλάκιση και του επέβαλε απαγόρευση οδήγησης για 10 χρόνια, αφού ο ίδιος παραδέχθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο διπλής κατεύθυνσης A421 το 2023.

«Το μέρος για οδήγηση με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες είναι η πίστα αγώνων και όχι οι δημόσιοι δρόμοι. Και οι δύο οδηγήσατε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο — όσο χειρότερα γινόταν», ανέφερε ο δικαστής.

Ο ίδιος ο Baker δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε οδηγήσει σαν «δημόσιος κίνδυνος».

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Baker δεν είχε προηγούμενες καταδίκες για υπερβολική ταχύτητα και φαινόταν να διαθέτει καθαρό δίπλωμα. Ωστόσο, ο δικαστής Cooper σχολίασε: «Ίσως λόγω της αναδιπλούμενης πινακίδας;».

Κατά την ανάκρισή του από την αστυνομία, ο Baker είπε στους αστυνομικούς ότι είχε οδηγήσει με παρόμοιο τρόπο «100 φορές στο παρελθόν».

Το δικαστήριο άκουσε τον Ιούνιο ότι ο Baker είχε απαλλαγεί από την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του κουνιάδου του από επικίνδυνη οδήγηση, καθώς κρίθηκε ότι η οδήγηση του ενός δεν επηρέαζε την οδήγηση του άλλου.

Η χήρα του Wallis, Nikki, η οποία είναι αδελφή του Baker, δήλωσε δακρυσμένη στο δικαστήριο ότι ο σύζυγός της ήταν «έμπειρος μοτοσικλετιστής», προσθέτοντας όμως: «Ήταν ένα δυστύχημα που περίμενε να συμβεί».

Ο Wallis, επίσης από το Milton Keynes, εργαζόταν ως μηχανικός στη Nissan και περιγράφηκε ως «πολύ καλύτερος και πιο έμπειρος αναβάτης» από τον Baker.

Ο ανώτερος αστυνομικός ερευνητής Philip Hanham, της Μονάδας Διερεύνησης Σοβαρών Συγκρούσεων, δήλωσε: «Η οδήγηση του Baker έδειξε πλήρη αδιαφορία για τον νόμο και για την ασφάλεια των άλλων χρηστών του δρόμου».

«Ο τρόπος που οδηγούσε ήταν αποκρουστικός και ο χειρότερος που έχω δει σε μοτοσικλέτα σε όλα τα 30 χρόνια μου ως αστυνομικός και ερευνητής. Η επικίνδυνη οδήγηση μπορεί να αλλάξει ζωές για πάντα», πρόσθεσε.

«Βιντεοσκοπούσε την επικίνδυνη οδήγησή του με σκοπό να τη μοιραστεί με άλλους, δείχνοντας πρόθεση να οδηγεί με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα καταδικάστηκε δικαίως γι’ αυτό», ανέφερε.

Η προηγούμενη υψηλότερη ταχύτητα που είχε καταγραφεί για οδηγό καταδικασμένο για επικίνδυνη οδήγηση ήταν εκείνη του 26χρονου Adam Campion, ο οποίος φυλακίστηκε αφού εντοπίστηκε να κινείται με 304 χλμ./ώρα πάνω σε κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Ο Campion, όπως και ο Baker, συνελήφθη και καταδικάστηκε χάρη στο υλικό που είχε καταγράψει ο ίδιος με την GoPro του. Το 2018 καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκιση από το Δικαστήριο του Nottingham.

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