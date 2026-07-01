Τουρκία: Θανατηφόρο τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Αττάλεια - Ένας νεκρός και 12 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με την εμπλοκή τουριστικού λεωφορείου σημειώθηκε στην Αττάλεια με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 12 να τραυματιστούν. Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ικονίου - Αττάλειας, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Πολωνούς τουρίστες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα ανατράπηκαν.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου.

Δώδεκα επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα.Σύμφωνα με το πολωνικό υποργείο Εξωτερικών 30 Πολωνοί επέβαιναν στο λεωφορείο.