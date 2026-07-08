Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

Snapshot Ένα αυτοκίνητο γλίστρησε και έπεσε σε φαράγγι στο πέρασμα Razdan του Τζαμού και Κασμίρ, αλλά οι επιβάτες πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν πριν την πτώση.

Το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στους επιβαίνοντες.

Το πέρασμα Razdan είναι μια βασική ορεινή διαδρομή με επικίνδυνα σημεία και απότομες στροφές, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν την οδική ασφάλεια.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί λόγω της επικινδυνότητας της διαδρομής και της αυξημένης κυκλοφορίας αυτή την περίοδο.

Το πέρασμα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 11.700 ποδιών και συνδέει την κοιλάδα του Κασμίρ με την κοιλάδα Gurez, που δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών λόγω του δροσερού καιρού και του φυσικού τοπίου. Snapshot powered by AI

Από θαύμα γλίτωσαν οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου στην Ινδία, όταν το όχημά τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες γλίστρησε και άρχισε να κατεβαίνει ταχύτατα μία βουνοπλαγιά, πριν χαθεί σε βαθύ φαράγγι.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο που γρήγορα έγινε viral. Το ατύχημα σημειώθηκε στο πέρασμα Razdan του Τζαμού και του Κασμίρ, μια βασική ορεινή διαδρομή που συνδέει την κοιλάδα του Κασμίρ με μία άλλη απομακρυσμένη κοιλάδα, αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή αυτή την περίοδο.

Οι επιβάτες, όπως ενημέρωσαν οι αρχές, πρόλαβαν να βγουν από το όχημα, το οποίο έβλεπαν να κυλάει προς τον γκρεμό, μπροστά στα μάτια τους.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές κατά την πτώση.

#Watch | Tourist vehicle rolls down Razdan Pass in Jammu & Kashmir's Bandipora; no casualties reported pic.twitter.com/q7WREQDPub — NDTV (@ndtv) July 8, 2026

Μετά το περιστατικό, οι τοπικές αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί όταν διέρχονται από το ορεινό πέρασμα, το οποίο έχει επικίνδυνα σημεία, απότομες στροφές και κλίσεις, ενώ και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν τη κατάσταση.

Το πέρασμα Razdan βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 11,700 ποδιών και χρησιμεύει ως η κύρια οδική σύνδεση μεταξύ της κοιλάδας του Κασμίρ και της κοιλάδας Gurez, η οποία αυτή την εποχή δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, λόγω του δροσερού καιρού και του φυσικού τοπίου, με την κίνηση στον ορεινό δρόμο να είναι αυξημένη.