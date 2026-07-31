Ημέρα «φωτιά» για τους φορολογούμενους: Πληρωμές-μαμούθ 8,56 δισ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλούνται να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους έως το τέλος της σημερινής ημέρας, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ημέρα «φωτιά» για τους φορολογούμενους: Πληρωμές-μαμούθ 8,56 δισ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ
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  • Στις 31 Ιουλίου 2026 λήγει η προθεσμία πληρωμής 8,56 δισ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ρυθμίσεις από εκατομμύρια φορολογούμενους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
  • Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να καταβληθούν συνολικά 39,56 δισ. ευρώ σε φόρους, υπερβαίνοντας τα 34 δισ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου.
  • Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν συνολικά 4,98 δισ. ευρώ φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2025, με μέσο φόρο 2.075 ευρώ ανά φορολογούμενο.
  • Πάνω από 6 εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται στην πέμπτη από τις δώδεκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ, που θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2027.
  • Η ΑΑΔΕ κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υποβολής φορολογικών δηλώσεων με 6,74 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων και 385.515 δηλώσεις νομικών προσώπων για το 2026.
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«Φωτιά» βάζει στις τσέπες εκατομμυρίων πολιτών ο Ιούλιος, καθώς σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, εκπνέει η προθεσμία για να εξοφληθούν η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ και τυχόν δόσεις ρυθμίσεων.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις Ιουλίου φθάνουν συνολικά στο αστρονομικό ποσό των 8,564 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μηνιαίο ρεκόρ για ολόκληρο το έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται ιδιαίτερα βαρύ, αφού οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν συνολικά 39,558 δισ. ευρώ, έναντι των 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν το πρώτο εξάμηνο.

Οι μηνιαίες εισπράξεις μέχρι τον Δεκέμβριο θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, με τον Αύγουστο να προβλέπεται στα 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο στα 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο στα 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο στα 5,738 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο να αγγίζει τα 6,961 δισ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο ύψους 4,983 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Ο μέσος φόρος που βεβαιώθηκε φέτος για όσους παρέλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό ανέρχεται σε 2.075 ευρώ.

Την ίδια ώρα, πάνω από 6 εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται εν μέσω της αποπληρωμής της πέμπτης από τις συνολικά δώδεκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο και ολοκληρώνονται τον Φεβρουάριο του 2027. Στη λίστα των εκκρεμοτήτων που πρέπει να τακτοποιηθούν έως το τέλος της σημερινής ημέρας περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ Ιουνίου ή δεύτερου τριμήνου 2026 για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, μαζί με τις τακτικές δόσεις των ρυθμίσεων.

Ιστορικό ρεκόρ στις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Τα δεδομένα της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των δηλώσεων που υποβλήθηκαν. Από τα φυσικά πρόσωπα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 6.737.763 φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή 31.672 περισσότερες σε σύγκριση με το 2025, οι οποίες αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα έναντι 8.914.700 πέρυσι. Αυξημένες κατά σχεδόν 23.000 ήταν και οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, φτάνοντας τις 385.515 έναντι 362.682 το προηγούμενο έτος.

Φυσικά σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθούν και οι καθιερωμένες υποχρεώσεις των φορολογουμένων νομικών προσώπων στο τέλος κάθε μήνα:

  • Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΕΦΚΑ εργοδοτών και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού.
  • Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και εταίρων).
  • Υποβολή δήλωσης και απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  • Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενων φόρων από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, αμοιβές διοίκησης, τόκους και δικαιώματα.
  • Υποβολή δήλωσης και καταβολή ΦΠΑ (μηνιαίου για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τριμηνιαίου για απλογραφικά).
  • Καταβολή μηνιαίας δόσης Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
  • Καταβολή μηνιαίων δόσεων για ενεργές ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
  • Απόδοση ειδικών φόρων και τελών (όπως τέλος παρεπιδημούντων, περιβαλλοντικό τέλος, τέλος συνδρομητών).

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