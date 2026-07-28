ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος: Αναλυτικά όσα πρέπει να πληρώσουμε αυτή την εβδομάδα

Έως την Παρασκευή θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί 8,5 δισ. ευρώ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος: Αναλυτικά όσα πρέπει να πληρώσουμε αυτή την εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έως την Παρασκευή πρέπει να εισπραχθούν 8,5 δισ. ευρώ από φόρους όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ΦΜΥ.
  • Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν μέσο πρόσθετο φόρο 2.000 ευρώ.
  • Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση ή σε 8 μηνιαίες δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2027.
  • Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται σε 12 ισόποσες δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, με μειώσεις για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και ασφαλισμένες κατοικίες.
  • Υπάρχουν επιλογές πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας με 12 άτοκες δόσεις και πάγιες ρυθμίσεις έως 24 έντοκες δόσεις για όσους αδυνατούν να πληρώσουν άμεσα.
Snapshot powered by AI

Ο μήνας με τα περισσότερα φορολογικά έσοδα είναι ο Ιούλιος, καθώς έως τις 31/7, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, καλούνται να πληρώσουν στην Εφορία αρκετούς φόρους.

Χαρακτηριστικά, έως την Παρασκευή θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί 8,5 δισ. ευρώ, ενώ με τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ήρθε η ώρα των πληρωμών.

Μάλιστα, από όσους υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, 2,3 εκατ. φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν, με τον μέσο πρόσθετο φόρο να έχει υπολογιστεί στα 2.000 ευρώ.

Οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή

  • Φόρος εισοδήματος
  • ΕΝΦΙΑ
  • ΦΠΑ
  • ΦΜΥ
  • Ρυθμίσεις

Πώς μπορεί κανείς να πληρώσει

  • Εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση
  • Πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις
  • 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
  • Εξωδικαστικός μηχανισμός

Έκπτωση 4% στον φόρο

Με βάση το θεσμοθετημένο σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων, το ποσοστό ελάφρυνσης για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του φόρου εξαρτάται άμεσα από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:

  • Έκπτωση ύψους 4%: Ίσχυσε για όσους υπέβαλαν δήλωση έως τη 15η Μαΐου.
  • Έκπτωση ύψους 3%: Ίσχυσε για όσους ολοκλήρωσαν την υποβολή από 16 Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου.
  • Έκπτωση ύψους 2%: Δικαιούνται αποκλειστικά όσοι υπέβαλαν τη δήλωση στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τη 16η Ιουνίου έως τη λήξη της προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Φόρος εισοδήματος

Για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα, η ώρα του ταμείου φτάνει στο τέλος του μήνα.

Πληρωμή 1ης Δόσης: Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος είναι η 31η Ιουλίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και ως διορία για όσους επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό για να κερδίσουν την αντίστοιχη έκπτωση.

Το πλάνο των 8 δόσεων: Για όσους επιλέξουν τη μηνιαία αποπληρωμή, ο νόμος προβλέπει την εξόφληση σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το επίσημο ημερολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1η δόση: Μέχρι 31 Ιουλίου
  • 2η δόση: Μέχρι 31 Αυγούστου
  • 3η δόση: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
  • 4η δόση: Μέχρι 31 Οκτωβρίου
  • 5η δόση: Μέχρι 30 Νοεμβρίου
  • 6η δόση: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου
  • 7η δόση: Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2027
  • 8η δόση: Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2027

ΕΝΦΙΑ

Η διαδικασία αποπληρωμής του βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η πρόσβαση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ γίνεται εύκολα, ηλεκτρονικά. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισέλθουν στην ψηφιακή πύλη myAADE ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές και επιλέγοντας τη Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ. Μετά την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών TaxisNet, επιλέγουν το έτος 2026 για να δουν ή να εκτυπώσουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ο εφετινός ΕΝΦΙΑ είναι κατανεμημένος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η διαδικασία άρχισε στα τέλη Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί οριστικά την 26η Φεβρουαρίου 2027.

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται μειώσεις και εκπτώσεις

Εφέτος, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι βλέπουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων και ρυθμίσεων. Οι βασικότερες κατηγορίες εκπτώσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Αυτόματα χορηγήθηκε μείωση ύψους 50% για κύριες κατοικίες φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η ελάφρυνση αυτή εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της [εριφέρειας Αττικής.

Η έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικίας

Περισσότεροι από 428.000 ιδιοκτήτες που είχαν φροντίσει να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) κατά το προηγούμενο έτος, έλαβαν αναλογική έκπτωση στον φόρο τους. Αν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω κάποιου λάθους στον αριθμό παροχής ρεύματος, οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 χωρίς πρόστιμο μέχρι την 31η Ιουλίου 2026, ώστε να γίνει νέα κεντρική εκκαθάριση.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει διπλό «βάρος» κατά τον Ιούλιο, καθώς προστίθενται οι πάγιες δηλωτικές και εισπρακτικές υποχρεώσεις:

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ: Οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (μηνιαία υποβολή) και εκείνες με απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία υποβολή) πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση ΦΠΑ και να καταβάλουν τον αντίστοιχο φόρο έως την 31η Ιουλίου.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Η μηνιαία δόση για την αποπληρωμή των κρατικών ενισχύσεων της πανδημίας «τρέχει» κανονικά.

Δύο βασικά «εργαλεία» για τους φορολογούμενους

Χρήση πιστωτικής κάρτας: Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ μέσω πιστωτικής κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο, η εφορία εισπράττει εφάπαξ το ποσό –κατοχυρώνοντας για τον πολίτη την κλιμακωτή έκπτωση (π.χ. 2% για τις τρέχουσες δηλώσεις)– ενώ, ο φορολογούμενος αποπληρώνει την τράπεζα σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία: Όσοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 8 δόσεις του φόρου εισοδήματος, έχουν το δικαίωμα, αμέσως μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση και να «κλείσουν» τις υποχρεώσεις τους σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η ελάχιστη δόση έχει οριστεί σε 30 ευρώ για οφειλές προς την Αρχή και 50 ευρώ για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση παύει να ισχύει εφόσον δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής κατά 15%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λιοντάρι «πολιόρκησε» καταυλισμό σαφάρι και εγκλώβισε τουρίστες – Βίντεο

08:06ΕΛΛΑΔΑ

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες Πάρου - Η απόφαση που αλλάζει τα πολεοδομικά σχέδια

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική διατροφή περνά σε «χέρια» funds και ξένων πολυεθνικών – Τελευταίο χτύπημα του Elikonos 3 στο «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

07:54ΚΟΣΜΟΣ

«Γέφυρα του Πολέμου»: Η νέα οδική σύνδεση Ρωσίας - Βόρειας Κορέας που «τρομάζει» τη Δύση

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας: Ποια μορφή είναι «σιωπηλός δολοφόνος» και ποια είναι ανίατη

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι καταναλώτες στρέφονται στο λευκό τυρί - Έως και 15% πάνω η ζήτησή του

07:39ΜΑΝΤΕΙΟ

Η φανέλα των υπουργών το φετινό καλοκαίρι, Τι ετοιμάζουν οι Νεοδημοκράτες,  Ποιοι πάνε στου Αλέξη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο μείωσης του αριθμού των δήμων σε 100-150 παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας - Μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος: Αναλυτικά όσα πρέπει να πληρώσουμε αυτή την εβδομάδα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus - Τι είναι η «διαβολική σκόνη»

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Οδύσσεια «μαθαίνει ελληνικά» στον κόσμο - Κατακόρυφη αύξηση 5.000% στις αναζητήσεις για τη γλώσσα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι – Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις πύλες του Μπορντό η φωτιά - Απέχει μόλις 11 χλμ από την πόλη - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η μεγάλη συμφωνία - Η ΝΔ πυροβολεί το ΠΑΣΟΚ για άρνηση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Με SPYDER, Barak και David's Sling ο ελληνικός θόλος - Τι θα γίνει με τα ρωσικά OSA-AK και Tor-M1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Η επόμενη ημέρα της τραγωδίας στην Κορινθία: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο - 'Ενας νεκρός και άλλο ένα τραυματισμένο άτομο- Βίντεο ντοκουμέντο

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

06:52LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 σε νέα τροχιά - Τα δυνατά πρόσωπα που «έκλεισε», η επόμενη ημέρα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις πύλες του Μπορντό η φωτιά - Απέχει μόλις 11 χλμ από την πόλη - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι – Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

03:18ΚΑΙΡΟΣ

AtmoHub: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο μείωσης του αριθμού των δήμων σε 100-150 παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας - Μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η μεγάλη συμφωνία - Η ΝΔ πυροβολεί το ΠΑΣΟΚ για άρνηση

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus - Τι είναι η «διαβολική σκόνη»

08:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Οδυσσέας δεν ήταν μόνο ήρωας του Ομήρου: Οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν ότι λατρευόταν ως θεϊκή μορφή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ