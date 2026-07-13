Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους

Πληρωμές αναδρομικών για περισσότερους από 350.000 συνταξιούχους από περικοπές επικουρικών συντάξεων και Δώρων με ποσά που φτάνουν ως και 7.485 ευρώ φέρνουν οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», έχουν πληρωθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 συνταξιούχους, ενώ οι περισσότεροι από τους δικαιούχους των επιστροφών είναι σε αναμονή για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη λίστα αναμονής για πληρωμές αναδρομικών είναι 150.000 συνταξιούχοι με αγωγές οι οποίες έχουν εκδικαστεί μεν, αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και καθημερινά ή κατά τακτά διαστήματα οι αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους κοινοποιούνται στους συνταξιούχους μέσω των δικηγόρων τους και από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για τις πληρωμές.

Για περίπου 200.000 συνταξιούχους με αγωγές, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχουν εκδικαστεί. Για αυτή την κατηγορία, ο χρόνος πληρωμής των αναδρομικών θα παραταθεί και το πιθανότερο είναι να αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο 2027.

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι το πλήθος των συνταξιούχων που περιμένουν αναδρομικά δεν ταυτίζεται με τις αποφάσεις, καθώς δεν πρόκειται για ατομικές, αλλά ομαδικές αγωγές των 50 συνταξιούχων η καθεμία. Αυτό σημαίνει ότι οι 200.000 συνταξιούχοι που είναι σε αναμονή για αναδρομικά περιλαμβάνονται σε περίπου 4.000 αγωγές των 50 ατόμων η κάθε μία.

Αντίστοιχα, οι 150.000 συνταξιούχοι που είναι σε διαδικασία πληρωμής, καθώς εκκρεμεί η καθαρογραμμένη δικαστική απόφαση, περιλαμβάνονται σε περίπου 3.000 ομαδικές αγωγές που έχουν εκδικαστεί, και οι περίπου 20.000 συνταξιούχοι που πληρώθηκαν περιλαμβάνονται σε 400 ομαδικές αγωγές που έχουν εκδικαστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο κυρίως.

Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» δημοσίευσε μια νέα δικαστική απόφαση από τη λίστα των 3.000 αποφάσεων που είναι προς κοινοποίηση στους συνταξιούχους, με την οποία το 13ο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας τους επιδικάζει την επιστροφή αναδρομικών ως 3.455 ευρώ από περικοπές επικουρικών συντάξεων και Δώρων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου του 2026 και αφορά ομαδική αγωγή συνταξιούχων κατά του ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ, με την οποία διεκδίκησαν και πήραν επιστροφές 11 μηνών για τις αντισυνταγματικές περικοπές που επιβλήθηκαν στις επικουρικές τους συντάξεις και στα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Το δικαστήριο επιδίκασε την επιστροφή των παρανόμως επιβληθεισών μειώσεων με τόκους από τον Δεκέμβριο του 2018 που κατατέθηκε η αγωγή μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των αναδρομικών, δηλαδή με τόκους 7 ετών και 5 μηνών.

Οι δε τόκοι επί των αναδρομικών είναι με 6% ως το 2021 και με 4,5% κατά μέσο όρο από το 2021 και μετά.

Πώς γίνονται οι πληρωμές των αναδρομικών, γιατί καθυστερούν

Τα στάδια που μεσολαβούν από την εκδίκαση μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους εξηγεί η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη.

Οι αγωγές συνταξιούχων για διεκδίκηση αναδρομικών από περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα Δώρα, που είχαν κατατεθεί από το 2018, εκδικάστηκαν μετά από πολλές αναβολές το 2025.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναβολές σχετίζονται αφενός με τον φόρτο των δικαστηρίων και αφετέρου με τις πιλοτικές δίκες που προηγήθηκαν από το ΣτΕ και το ΑΕΔ, οι οποίες επαναβεβαίωσαν σε τελικό βαθμό ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται να πληρωθούν αναδρομικά για διάστημα 11 μηνών τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές είναι όσοι κατέθεσαν αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020.

Σύμφωνα με την κ. Κάρδαρη, οι αποφάσεις κοινοποιούνται στους διαδίκους και γίνονται δεκτές μόνο για τις περικοπές στις επικουρικές και την επιστροφή στα Δώρα και Επιδόματα και μόνο για το 11μηνο από 10 Ιουνίου 2015 μέχρι 12 Μαΐου 2016, δηλαδή από τη δημοσίευση της πρώτης απόφασης του ΣτΕ μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν 4387/12/5/2016).

Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία αποφαίνονται για την καταβολή των αναδρομικών στις επικουρικές συντάξεις που ανά Ταμείο κυμαίνονται από 400 έως και πάνω από 4.000 ευρώ. Τα δικαστήρια ορίζουν την επιστροφή των αναδρομικών με τόκο που, ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, μπορεί να αντιστοιχεί στο 1/3 των αναδρομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν την απόφαση από τον δικηγόρο τους μαζί με το πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί έφεση (τελεσιδικίας) και το προσκομίζουν στο τμήμα πληρωμών συντάξεων της περιοχής που κατοικούν, για να εκτελεστεί η απόφαση και να περάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Τα ποσά των αναδρομικών ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αναδρομικά από επικουρικές και Δώρα επικουρικής σύνταξης που επιδικάζουν τα δικαστήρια μαζί με τους τόκους φτάνουν ως και 7.485 ευρώ σε μικτά ποσά, ενώ μετά τις κρατήσεις τα καθαρά πληρωτέα ποσά ανέρχονται ως 5.763 ευρώ.

Ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι, τα αναδρομικά για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στις επικουρικές συντάξεις (χωρίς τους τόκους) διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Για συνταξιούχους ΙΚΑ αναδρομικά από 410 ευρώ ως 2.372 ευρώ.

Για συνταξιούχους από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών αναδρομικά από 1.111 ευρώ ως 4.004 ευρώ.

Για συνταξιούχους Δημοσίου, αναδρομικά από 727 ευρώ ως 2.820 ευρώ.

Για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών Ταμείων (Δικηγόρων, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών κ.ά.) αναδρομικά από 668 ευρώ ως 2.399 ευρώ.

Για συνταξιούχους ΝΑΤ αναδρομικά μόνον για τη μείωση επικουρικής από τον Νόμο 4093 και τα Δώρα επικουρικής από 503 ευρώ ως 1.985 ευρώ.

Σε αναμονή 800.000 συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν αγωγές

Δικαιούχοι των αναδρομικών για το 11μηνο των παράνομων περικοπών στις επικουρικές συντάξεις είναι και 800.000 συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους συνταξιούχους που κατέθεσαν προσφυγές, δικαιούνται να πάρουν ως επιστροφή ένα μέρος των παράνομων περικοπών, που θα μπορούσε να είναι με τη μορφή ενός εφάπαξ επιδόματος των 600-700 ευρώ.

Η κυβέρνηση –που απαγόρευσε τις προσφυγές με νόμο αφότου πλήρωσε τα αναδρομικά κύριων συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους το 2020– θα πρέπει να αποκαταστήσει έστω και μερικώς τους συνταξιούχους που δεν άσκησαν προσφυγή για τις επικουρικές.

Ποια αναδρομικά είναι για τις επικουρικές και ποια για τις κύριες συντάξεις;

Στις επικουρικές συντάξεις επιστρέφονται οι μειώσεις 11 μηνών από τους νόμους 4051 και 4093 του 2012, που επιβλήθηκαν σε επικουρικές άνω των 200 ευρώ και σε άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ. Επίσης επιστρέφονται τα Δώρα των επικουρικών για 11 μήνες που καταργήθηκαν μετά το 2013.

Στις κύριες συντάξεις επιστρέφονται μόνον τα Δώρα (800 ευρώ), γιατί τα αναδρομικά 11 μηνών από τις μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093 στις κύριες συντάξεις έχουν πληρωθεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση τον Οκτώβριο του 2020 σε όλους, ανεξάρτητα αν είχαν κάνει αγωγή ή όχι.

Τι αναδρομικά επιδικάζουν τα δικαστήρια για τις επικουρικές συντάξεις με τόκους

Αναδρομικά (μικτά ποσά με τόκους) Κρατήσεις Καθαρό ποσό αναδρομικών (*) 7.485€ 1.722€ 5.763€ 7.094€ 1.632€ 5.462€ 6.064€ 1.395€ 4.669€ 5.176€ 1.191€ 3.985€ 4.741€ 1.091€ 3.650€ 4.454€ 1.025€ 3.429€ 4.182€ 962€ 3.220€ 4.055€ 933€ 3.122€ 3.975€ 915€ 3.060€ 3.950€ 909€ 3.041€ 3.295€ 758€ 2.537€ 3.081€ 709€ 2.372€ 2.858€ 657€ 2.201€ 2.310€ 532€ 1.778€ 1.929€ 444€ 1.485€ 1.826€ 420€ 1.406€

(*) Μικτά ποσά μείον κρατήσεις

Τα αναδρομικά 11 μηνών για περικοπές επικουρικών συντάξεων και Δώρων ανά Ταμείο (Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016)