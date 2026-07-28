Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο δράστες προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν 50χρονο στο χωριό Σεβαστό Κιλκίς, υποστηρίζοντας ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ.
  • Ο 50χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία, που περίμενε τους δράστες έξω από το σπίτι του.
  • Κατά τη σύλληψη, ο ένας δράστης παρέσυρε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς και τον 50χρονο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό.
  • Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ ο δεύτερος με καταγωγή από τον Τύρναβο αναζητείται.
  • Η υπόθεση αφορά απόπειρα τηλεφωνικής απάτης με στόχο την αρπαγή κοσμημάτων και τιμαλφών.
Snapshot powered by AI

Σε σκηνικό αστυνομικής ταινίας μετατράπηκε ένα ήσυχο χωριό του Κιλκίς, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν τον ένα από τους δύο φερόμενους δράστες πριν προλάβουν να παραλάβουν τα κοσμήματα και τις λίρες ενός πολίτη.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη όταν ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και το θύμα της παραλίγο απάτης, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει και περιπολικό.

Οι δύο φερόμενοι δράστες φαίνεται πως προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον 50χρονο μέσω τηλεφωνικής απάτης. Το περιστατικό διαδραματίστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Σεβαστό Κιλκίς, ένα μικρό χωριό που έχει μόλις 60 κατοίκους. Όπως αναφέρει το zougla.gr, οι δύο δράστες τηλεφώνησαν στον 50χρονο και με την πρόφαση ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ, του ζήτησαν να τοποθετήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τιμαλφή με σκοπό δήθεν να τα παραλάβουν για την πληρωμή της οφειλής.

Ευτυχώς ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί πήγαν έξω από την οικία του και περίμεναν τους δράστες.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους συλλάβουν και σε εκείνο το σημείο ακολούθησε η συμπλοκή, ο ένας δράστης και οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς ενώ τραυματίστηκε και ο 50χρονος άνδρας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ ο δεύτερος με καταγωγή από την περιοχή του Τυρνάβου αναζητείται.

Πηγή: Onlarissa.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λιοντάρι «πολιόρκησε» καταυλισμό σαφάρι και εγκλώβισε τουρίστες – Βίντεο

08:06ΕΛΛΑΔΑ

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες Πάρου - Η απόφαση που αλλάζει τα πολεοδομικά σχέδια

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική διατροφή περνά σε «χέρια» funds και ξένων πολυεθνικών – Τελευταίο χτύπημα του Elikonos 3 στο «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

07:54ΚΟΣΜΟΣ

«Γέφυρα του Πολέμου»: Η νέα οδική σύνδεση Ρωσίας - Βόρειας Κορέας που «τρομάζει» τη Δύση

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας: Ποια μορφή είναι «σιωπηλός δολοφόνος» και ποια είναι ανίατη

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι καταναλώτες στρέφονται στο λευκό τυρί - Έως και 15% πάνω η ζήτησή του

07:39ΜΑΝΤΕΙΟ

Η φανέλα των υπουργών το φετινό καλοκαίρι, Τι ετοιμάζουν οι Νεοδημοκράτες,  Ποιοι πάνε στου Αλέξη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο μείωσης του αριθμού των δήμων σε 100-150 παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας - Μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος: Αναλυτικά όσα πρέπει να πληρώσουμε αυτή την εβδομάδα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus - Τι είναι η «διαβολική σκόνη»

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Οδύσσεια «μαθαίνει ελληνικά» στον κόσμο - Κατακόρυφη αύξηση 5.000% στις αναζητήσεις για τη γλώσσα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι – Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις πύλες του Μπορντό η φωτιά - Απέχει μόλις 11 χλμ από την πόλη - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η μεγάλη συμφωνία - Η ΝΔ πυροβολεί το ΠΑΣΟΚ για άρνηση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Με SPYDER, Barak και David's Sling ο ελληνικός θόλος - Τι θα γίνει με τα ρωσικά OSA-AK και Tor-M1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:52LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 σε νέα τροχιά - Τα δυνατά πρόσωπα που «έκλεισε», η επόμενη ημέρα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις πύλες του Μπορντό η φωτιά - Απέχει μόλις 11 χλμ από την πόλη - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Η επόμενη ημέρα της τραγωδίας στην Κορινθία: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο - 'Ενας νεκρός και άλλο ένα τραυματισμένο άτομο- Βίντεο ντοκουμέντο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

AtmoHub: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι – Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο μείωσης του αριθμού των δήμων σε 100-150 παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας - Μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus - Τι είναι η «διαβολική σκόνη»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η μεγάλη συμφωνία - Η ΝΔ πυροβολεί το ΠΑΣΟΚ για άρνηση

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ