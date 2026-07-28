«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες Πάρου - Η απόφαση που αλλάζει τα πολεοδομικά σχέδια

Το δημοτικό συμβούλιο του νησιού επέλεξε ομόφωνα ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης, καθώς η Πάρος έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά της, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Δημήτρης Δρίζος

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες Πάρου - Η απόφαση που αλλάζει τα πολεοδομικά σχέδια
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου.
  • Το δημοτικό συμβούλιο της Πάρου επέλεξε ομόφωνα ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης, λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του νησιού.
  • Το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο αυξάνει το όριο αρτιότητας για εκτός σχεδίου δόμηση από 8 σε 10 στρέμματα, αλλά επιτρέπει μεγαλύτερα ξενοδοχεία και τουριστική δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές Natura.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για επιβαρυντικούς περιβαλλοντικούς όρους, καθώς το σχέδιο αυξάνει τον μέγιστο αριθμό κλινών στα ξενοδοχεία από 80 σε 100 και επιτρέπει ξενοδοχειακή δόμηση σε περιοχές που προηγουμένως απαγορευόταν.
  • Ο δήμος ζητά αυστηρούς όρους δόμησης και βασικές υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της φυσιογνωμίας του νησιού από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη.
Snapshot powered by AI

«Πράσινο φως» δόθηκε από το ΣτΕ για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της τουριστικής επένδυσης στην Πάρο.

Όπως εξήγησε στο MEGA ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, το δημοτικό συμβούλιο του νησιού επέλεξε ομόφωνα ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης, καθώς η Πάρος έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά της, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Από το 2023 ανατέθηκε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο από το υπουργείο μέσω ΤΕΕ, σε μία εταιρεία για να εκπονηθεί αυτό. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο σημαίνει χάραξη χώρων γης, δηλαδή πού χτίζεται κατοικία, πού είναι η γεωργική γη, πού είναι η τουριστική γη, ποιες περιοχές είναι απόλυτης προστασίας, ποιες περιοχές είναι αρχαιολογικές και τα λοιπά. Αυτό κατατέθηκε σε μας το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο πριν λίγους μήνες, παρουσιάστηκε στην Πάρο σε πρώτη φάση, έγινε μια διαβούλευση σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου μόνο και αποφασίσαμε σε δεύτερη φάση να πάμε σε ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης. Ούτε το ακραίο, ούτε πλήρης σταμάτημα όλων των δράσεων, αλλά ούτε να συνεχιστεί αυτή η υπερβολική ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή έχει το νησί μας», δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Το Μάρτιο λοιπόν παραδόθηκε στην επιτροπή παρακολούθησης, που συμμετέχει και μηχανικός του δήμου ένα σχέδιο περίπου 500 σελίδων, στο οποίο όμως πέρα από την προστασία και τη χάραξη των διάφορων χώρων χρήσεων, εμείς ως δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα κιόλας διαπιστώσαμε ότι δεν περιέχονται σε αυτό το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο βασικές υποδομές που θέλαμε, π.χ. περιφερειακοί άξονες, επίσης λιμενικές υποδομές που είναι αναγκαίες»

«Εμείς από το ’24 έχουμε ζητήσει κάποιους αυστηρούς όρους δόμησης. Δεν θέλουμε πια υπόσκαφα στο νησί. Δεν θέλουμε μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή να κατασκευάζονται μέσω ειδικών πολεοδομικών σχεδίων μεγάλα συγκροτήματα, διότι το νησί θεωρούμε ότι έχει φτάσει τα όριά του. Καταβάλλουμε δεκάδες εκατομμύρια, δηλαδή ένας δήμος με 30 εκατομμύρια προϋπολογισμό, το 1/3 πάει στον προϋπολογισμό για την καθαριότητα. Αυτοί οι απλοί δείκτες δείχνουν ότι το νησί δεν μπορεί παραπάνω ανάπτυξη. Πρέπει να μπουν κάποια όρια και άμεσα και να γίνουν κάποιες βασικές υποδομές για να μπορούν και οι επισκέπτες να περνάνε όμορφα, να είναι μια βιώσιμη κατάσταση».

Την ίδια στιγμή, παρά τις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τονίζεται πως υπάρχουν επιβαρυντικοί όροι για το περιβάλλον, καθώς το σχέδιο επιτρέπει τη δημιουργία μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και ανοίγει «παράθυρα» για τουριστική δόμηση ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura.

«Το τοπικό πολεοδομικό το οποίο κατατέθηκε θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε κάποια πράγματα κινείται σε μια κατεύθυνση κάπως προστατευτικότερη. Στην Πάρο ισχύει από το 1993 το όριο των 8 στρεμμάτων για την εκτός σχεδίου δόμηση. Ήταν ένα πρωτοποριακό τότε μέτρο, δεν είχε εφαρμοστεί άλλη φορά στην Ελλάδα και το οποίο προστάτευσε πάρα πολύ την επέκταση της δόμησης. Αυτό λοιπόν με το τοπικό πολεοδομικό το καινούργιο το αυξάνουν στα 10 στρέμματα», είπε ο Νίκος Μαλατέστας, Πρόεδρος του Δήμου για την αξιολόγηση των προτάσεων της μελέτης ΤΠΣ της Πάρου.

«Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις οι οποίες είναι επιβαρυντικές. Ένα μεγάλο θέμα είναι τα ξενοδοχεία στην Πάρο, υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη ξενοδοχείων. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν, η επιτροπή που είχε κάνει ο δήμος είχε προτείνει μια αυστηροποίηση των κριτηρίων για να μπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο».

«Δηλαδή, ας πούμε, ότι χρειάζονταν για ένα ξενοδοχείο εκτός σχεδίου χρειάζεται μια αρτιότητα 15 στρεμμάτων και μπορούσες να χτίσεις ένα ξενοδοχείο με 80 κλίνες. Ο δήμος είχε προτείνει μια αυστηροποίηση αυτού του μέτρου, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα η ελάχιστη αρτιότητα, να παραμείνει ο μέγιστος αριθμός κλινών 80 και γενικότερα να μειωθεί και ο συντελεστής δομήσεως για τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς, η πρόταση που ήρθε από το τοπικό πολεοδομικό ήταν αντίθετη, σε αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, και δεν αύξησε την αρτιότητα και αύξησε τον αριθμό των κλινών. Το αύξησε στα 100».

«Επίσης, επιτρέπει ξενοδοχεία σε περιοχές που παλαιότερα δεν επιτρεπόταν. Δηλαδή, με βάση το γενικό πολεοδομικό που ισχύει σήμερα, υπήρχαν περιοχές προστασίας στις οποίες υπήρχε πλήρης απαγόρευση ξενοδοχείων, περιοχές ας πούμε Natura. Τώρα αυτό επιτρέπει. Δημιουργούνται διάφορα παράθυρα, τα οποία είναι στην κατεύθυνση πάντα αυτής της ενίσχυσης των δυνατοτήτων να λειτουργήσει ένα νέο ξενοδοχείο».

Όπως τονίζουν, είναι αναγκαία η προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των νησιών, καθώς κινδυνεύουν από την άναρχη ανάπτυξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λιοντάρι «πολιόρκησε» καταυλισμό σαφάρι και εγκλώβισε τουρίστες – Βίντεο

08:06ΕΛΛΑΔΑ

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες Πάρου - Η απόφαση που αλλάζει τα πολεοδομικά σχέδια

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική διατροφή περνά σε «χέρια» funds και ξένων πολυεθνικών – Τελευταίο χτύπημα του Elikonos 3 στο «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

07:54ΚΟΣΜΟΣ

«Γέφυρα του Πολέμου»: Η νέα οδική σύνδεση Ρωσίας - Βόρειας Κορέας που «τρομάζει» τη Δύση

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας: Ποια μορφή είναι «σιωπηλός δολοφόνος» και ποια είναι ανίατη

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι καταναλώτες στρέφονται στο λευκό τυρί - Έως και 15% πάνω η ζήτησή του

07:39ΜΑΝΤΕΙΟ

Η φανέλα των υπουργών το φετινό καλοκαίρι, Τι ετοιμάζουν οι Νεοδημοκράτες,  Ποιοι πάνε στου Αλέξη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο μείωσης του αριθμού των δήμων σε 100-150 παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας - Μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος: Αναλυτικά όσα πρέπει να πληρώσουμε αυτή την εβδομάδα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus - Τι είναι η «διαβολική σκόνη»

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Οδύσσεια «μαθαίνει ελληνικά» στον κόσμο - Κατακόρυφη αύξηση 5.000% στις αναζητήσεις για τη γλώσσα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι – Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις πύλες του Μπορντό η φωτιά - Απέχει μόλις 11 χλμ από την πόλη - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η μεγάλη συμφωνία - Η ΝΔ πυροβολεί το ΠΑΣΟΚ για άρνηση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Με SPYDER, Barak και David's Sling ο ελληνικός θόλος - Τι θα γίνει με τα ρωσικά OSA-AK και Tor-M1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:52LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 σε νέα τροχιά - Τα δυνατά πρόσωπα που «έκλεισε», η επόμενη ημέρα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις πύλες του Μπορντό η φωτιά - Απέχει μόλις 11 χλμ από την πόλη - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Η επόμενη ημέρα της τραγωδίας στην Κορινθία: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο - 'Ενας νεκρός και άλλο ένα τραυματισμένο άτομο- Βίντεο ντοκουμέντο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

AtmoHub: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι – Τα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο μείωσης του αριθμού των δήμων σε 100-150 παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας - Μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική καταδίωξη σε χωριό - Παρέσυρε αστυνομικούς και πολίτη για να μην συλληφθεί

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus - Τι είναι η «διαβολική σκόνη»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση γιοκ για τις 180 ψήφους – «Όνειρο θερινής νυκτός» η μεγάλη συμφωνία - Η ΝΔ πυροβολεί το ΠΑΣΟΚ για άρνηση

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ