«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες Πάρου - Η απόφαση που αλλάζει τα πολεοδομικά σχέδια

Snapshot Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου.

Το δημοτικό συμβούλιο της Πάρου επέλεξε ομόφωνα ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης, λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του νησιού.

Το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο αυξάνει το όριο αρτιότητας για εκτός σχεδίου δόμηση από 8 σε 10 στρέμματα, αλλά επιτρέπει μεγαλύτερα ξενοδοχεία και τουριστική δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές Natura.

Υπάρχουν ανησυχίες για επιβαρυντικούς περιβαλλοντικούς όρους, καθώς το σχέδιο αυξάνει τον μέγιστο αριθμό κλινών στα ξενοδοχεία από 80 σε 100 και επιτρέπει ξενοδοχειακή δόμηση σε περιοχές που προηγουμένως απαγορευόταν.

Ο δήμος ζητά αυστηρούς όρους δόμησης και βασικές υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της φυσιογνωμίας του νησιού από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Snapshot powered by AI

«Πράσινο φως» δόθηκε από το ΣτΕ για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της τουριστικής επένδυσης στην Πάρο.

Όπως εξήγησε στο MEGA ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, το δημοτικό συμβούλιο του νησιού επέλεξε ομόφωνα ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης, καθώς η Πάρος έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά της, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Από το 2023 ανατέθηκε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο από το υπουργείο μέσω ΤΕΕ, σε μία εταιρεία για να εκπονηθεί αυτό. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο σημαίνει χάραξη χώρων γης, δηλαδή πού χτίζεται κατοικία, πού είναι η γεωργική γη, πού είναι η τουριστική γη, ποιες περιοχές είναι απόλυτης προστασίας, ποιες περιοχές είναι αρχαιολογικές και τα λοιπά. Αυτό κατατέθηκε σε μας το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο πριν λίγους μήνες, παρουσιάστηκε στην Πάρο σε πρώτη φάση, έγινε μια διαβούλευση σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου μόνο και αποφασίσαμε σε δεύτερη φάση να πάμε σε ένα ήπιο σενάριο ανάπτυξης. Ούτε το ακραίο, ούτε πλήρης σταμάτημα όλων των δράσεων, αλλά ούτε να συνεχιστεί αυτή η υπερβολική ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή έχει το νησί μας», δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Το Μάρτιο λοιπόν παραδόθηκε στην επιτροπή παρακολούθησης, που συμμετέχει και μηχανικός του δήμου ένα σχέδιο περίπου 500 σελίδων, στο οποίο όμως πέρα από την προστασία και τη χάραξη των διάφορων χώρων χρήσεων, εμείς ως δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα κιόλας διαπιστώσαμε ότι δεν περιέχονται σε αυτό το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο βασικές υποδομές που θέλαμε, π.χ. περιφερειακοί άξονες, επίσης λιμενικές υποδομές που είναι αναγκαίες»

«Εμείς από το ’24 έχουμε ζητήσει κάποιους αυστηρούς όρους δόμησης. Δεν θέλουμε πια υπόσκαφα στο νησί. Δεν θέλουμε μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή να κατασκευάζονται μέσω ειδικών πολεοδομικών σχεδίων μεγάλα συγκροτήματα, διότι το νησί θεωρούμε ότι έχει φτάσει τα όριά του. Καταβάλλουμε δεκάδες εκατομμύρια, δηλαδή ένας δήμος με 30 εκατομμύρια προϋπολογισμό, το 1/3 πάει στον προϋπολογισμό για την καθαριότητα. Αυτοί οι απλοί δείκτες δείχνουν ότι το νησί δεν μπορεί παραπάνω ανάπτυξη. Πρέπει να μπουν κάποια όρια και άμεσα και να γίνουν κάποιες βασικές υποδομές για να μπορούν και οι επισκέπτες να περνάνε όμορφα, να είναι μια βιώσιμη κατάσταση».

Την ίδια στιγμή, παρά τις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τονίζεται πως υπάρχουν επιβαρυντικοί όροι για το περιβάλλον, καθώς το σχέδιο επιτρέπει τη δημιουργία μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και ανοίγει «παράθυρα» για τουριστική δόμηση ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura.

«Το τοπικό πολεοδομικό το οποίο κατατέθηκε θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε κάποια πράγματα κινείται σε μια κατεύθυνση κάπως προστατευτικότερη. Στην Πάρο ισχύει από το 1993 το όριο των 8 στρεμμάτων για την εκτός σχεδίου δόμηση. Ήταν ένα πρωτοποριακό τότε μέτρο, δεν είχε εφαρμοστεί άλλη φορά στην Ελλάδα και το οποίο προστάτευσε πάρα πολύ την επέκταση της δόμησης. Αυτό λοιπόν με το τοπικό πολεοδομικό το καινούργιο το αυξάνουν στα 10 στρέμματα», είπε ο Νίκος Μαλατέστας, Πρόεδρος του Δήμου για την αξιολόγηση των προτάσεων της μελέτης ΤΠΣ της Πάρου.

«Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις οι οποίες είναι επιβαρυντικές. Ένα μεγάλο θέμα είναι τα ξενοδοχεία στην Πάρο, υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη ξενοδοχείων. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν, η επιτροπή που είχε κάνει ο δήμος είχε προτείνει μια αυστηροποίηση των κριτηρίων για να μπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο».

«Δηλαδή, ας πούμε, ότι χρειάζονταν για ένα ξενοδοχείο εκτός σχεδίου χρειάζεται μια αρτιότητα 15 στρεμμάτων και μπορούσες να χτίσεις ένα ξενοδοχείο με 80 κλίνες. Ο δήμος είχε προτείνει μια αυστηροποίηση αυτού του μέτρου, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα η ελάχιστη αρτιότητα, να παραμείνει ο μέγιστος αριθμός κλινών 80 και γενικότερα να μειωθεί και ο συντελεστής δομήσεως για τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς, η πρόταση που ήρθε από το τοπικό πολεοδομικό ήταν αντίθετη, σε αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, και δεν αύξησε την αρτιότητα και αύξησε τον αριθμό των κλινών. Το αύξησε στα 100».

«Επίσης, επιτρέπει ξενοδοχεία σε περιοχές που παλαιότερα δεν επιτρεπόταν. Δηλαδή, με βάση το γενικό πολεοδομικό που ισχύει σήμερα, υπήρχαν περιοχές προστασίας στις οποίες υπήρχε πλήρης απαγόρευση ξενοδοχείων, περιοχές ας πούμε Natura. Τώρα αυτό επιτρέπει. Δημιουργούνται διάφορα παράθυρα, τα οποία είναι στην κατεύθυνση πάντα αυτής της ενίσχυσης των δυνατοτήτων να λειτουργήσει ένα νέο ξενοδοχείο».

Όπως τονίζουν, είναι αναγκαία η προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των νησιών, καθώς κινδυνεύουν από την άναρχη ανάπτυξη.