O Νετανιάχου θα προσφέρει στον Τραμπ πληροφορίες για τo όρος Pickaxe του Ιράν

Snapshot Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα προσφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Pickaxe, που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ισραήλ αποκαλύπτει ότι μηχανές φυγοκέντρησης έχουν μεταφερθεί πρόσφατα σε υπόγειες εγκαταστάσεις του όρους Pickaxe, για πρώτη φορά από το 2020.

Η ισραηλινή πλευρά θεωρεί ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται ειλικρινά και συνεχίζει να ανακατασκευάζει το πρόγραμμά του πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η τοποθεσία στο όρος Pickaxe θεωρείται πιο ασφαλής από άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν που έχουν δεχθεί επιθέσεις.

Ο Νετανιάχου θα ενημερώσει επίσης για την πρόοδο στη διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο και τη Γάζα, όπου δραστηριοποιούνται πληρεξούσιοι του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να προσφέρει πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζει το Ιράν στο μυστηριώδες όρος Pickaxe και ότι το καθεστώς ψεύδεται ότι θέλει να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δήλωσε ισραηλινή πηγή στην εφημερίδα New York Post. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ομάδα του Νετανιάχου θα προσφέρει στοιχεία για την τελευταία πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν και θα καταδείξει ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται επί του παρόντος καλή τη πίστει, ανέφερε η πηγή.

Το Ισραήλ αποκάλυψε στοιχεία ότι μηχανές φυγοκέντρησης έφτασαν πρόσφατα στις υπόγειες εγκαταστάσεις του όρους Pickaxe για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή του το 2020, ανέφερε η Wall Street Journal. Η βάση, η οποία βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 91 μέτρων κάτω από το όρος, κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Νατάνζ, θεωρείται εδώ και καιρό ως μέρος του ατομικού προγράμματος του Ιράν.

Βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, στην οροσειρά Ζάγκρος. Απέχει περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και μόλις 1,5–2 χιλιόμετρα από το γνωστό πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Η επίσημη ονομασία της εγκατάστασης είναι Shahid Alimohammadi. Είναι σκαμμένη σε βάθος άνω των 100 μέτρων κάτω από το βουνό, καθιστώντας την απρόσβλητη ακόμα και από τις περισσότερες συμβατικές βόμβες καταστροφής καταφυγίων (bunker busters) των ΗΠΑ.

Δεν έχουν υπάρξει προηγουμένως στοιχεία πυρηνικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ο Τραμπ επικαλέστηκε ως λόγο για να παγώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει τις αναφορές για δραστηριότητα στο όρος Pickaxe, λέγοντας στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία πληροφορία σχετικά με αυτό.

Το Ισραήλ θα προσκομίσει επίσης στοιχεία ότι το Ιράν ήδη ανακατασκευάζει το πρόγραμμα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, το οποίο είχε πληγεί σοβαρά από τις επανειλημμένες αεροπορικές επιδρομές της Αμερικής, πρόσθεσε η πηγή στην Ιερουσαλήμ. Οι πληροφορίες θα έδειχναν τελικά ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πυρηνική του φιλοδοξία ή το πυραυλικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ.

Πιστεύεται ότι η τοποθεσία στο όρος Pickaxe δεν παρουσιάζει τα ίδια τρωτά σημεία με τις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν που επλήγησαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Παράλληλα με τις ύποπτες κινήσεις του Ιράν, ο Νετανιάχου πρόκειται επίσης να ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόοδο που σημειώνεται για τη διατήρηση της εκεχειρίας τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα, όπου δρουν οι τρομοκρατικοί πληρεξούσιοι του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπου θα συναντήσει τον Τραμπ και άλλους ηγέτες του κόσμου για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.