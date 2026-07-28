Επιστήμονες δημιούργησαν τη «Ghost Font»: Η γραμματοσειρά που διαβάζουν μόνο άνθρωπο και όχι η ΑΙ

Snapshot Ο Έρικ Λου δημιούργησε τη γραμματοσειρά Ghost Font, που μπορεί να διαβαστεί μόνο από ανθρώπους και όχι από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ghost Font λειτουργεί μέσω κινούμενου οπτικού θορύβου και κίνησης, καθιστώντας δύσκολη την αποκωδικοποίηση από την AI.

Δοκιμές με μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude απέδειξαν ότι δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν σωστά τα μηνύματα χωρίς ειδικές οδηγίες.

Η γραμματοσειρά μπορεί να έχει εφαρμογές σε συστήματα CAPTCHA για να αποτρέψει την αυτόματη λύση από bots.

Ο δημιουργός τονίζει ότι η AI βελτιώνεται συνεχώς, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ ανθρώπινης και μηχανικής αντίληψης. Snapshot powered by AI

Ένας επιστήμονας της πληροφορικής ανέπτυξε μια καινοτόμο γραμματοσειρά που φαίνεται να μπερδεύει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν νέο τρόπο ιδιωτικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων.

Ο επιστήμονας της πληροφορικής Έρικ Λου παρουσίασε τη δημιουργία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νέα γραμματοσειρά, με την ονομασία Ghost Font, γίνεται αντιληπτή μόνο όταν το κείμενο προβάλλεται μέσα από κινούμενο οπτικό «θόρυβο» (static).

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Λου έγραψε:

«Δημιούργησα μια γραμματοσειρά που ονομάζεται Ghost Font και μπορεί να διαβαστεί μόνο από ανθρώπους. Τη δοκίμασα στα Fable και GPT 5.6 Sol Ultra και κανένα από τα δύο δεν κατάφερε να την αποκωδικοποιήσει σωστά».

Στην ιστοσελίδα που συνοδεύει το εγχείρημα, ο Λου εξηγεί ότι η Ghost Font λειτουργεί ως μια «αντι-AI» γραμματοσειρά, καθώς μεταδίδει το μήνυμα μέσω της κίνησης.

Όπως αναφέρει:

«Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό κίνησης, βίντεο, οπτικού θορύβου και παραπλανητικών στοιχείων, αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ πραγματικών ανθρώπων. Τεχνικά, δεν πρόκειται για γραμματοσειρά με την παραδοσιακή έννοια ενός αρχείου TTF. Είναι περισσότερο ένα πείραμα οπτικής επικοινωνίας που επιτρέπει τη γραπτή μετάδοση μηνυμάτων σε μορφή που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει. Αν και δεν είναι τόσο ευανάγνωστη όσο το συνηθισμένο κείμενο, τα γράμματα γίνονται άμεσα αντιληπτά από το ανθρώπινο μάτι, ενώ ακόμη και τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύονται να τα αποκρυπτογραφήσουν».

Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη χρήση της Ghost Font δοκιμάστηκαν σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα Claude και ChatGPT. Σύμφωνα με τον δημιουργό της, ακόμη και τα πιο σύγχρονα μοντέλα, τα οποία είναι ικανά να γράφουν κώδικα, δυσκολεύτηκαν να αποκωδικοποιήσουν το κινούμενο μήνυμα, μέχρι να τους δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την τεχνική που έπρεπε να αναζητήσουν.

I created a font called Ghost Font that only humans can read. Tested it in Fable and GPT 5.6 Sol Ultra and neither was able to decipher it correctly. pic.twitter.com/wy08KgZKH2 — Eric Lu (@ericlu) July 11, 2026

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Λου, έπειτα από 19 λεπτά ανάλυσης της εικόνας, το ChatGPT 5.5 Pro «παρήγαγε μια ψευδή απάντηση (hallucination), εμφανίζοντας ένα μήνυμα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε».

Ο ίδιος θεωρεί ότι η Ghost Font θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρουσες εφαρμογές στο μέλλον.

«Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε συστήματα CAPTCHA, καθώς τα περισσότερα από αυτά λύνονται πλέον εύκολα από την τεχνητή νοημοσύνη. Η χρήση της κίνησης σε ένα βίντεο θα έκανε πολύ πιο δύσκολη την αποκωδικοποίηση από ένα αυτοματοποιημένο bot, ενώ θα παρέμενε σχετικά εύκολη για έναν άνθρωπο», σημειώνει.

Κλείνοντας, ο Λου επισημαίνει:

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και καλύτερη. Παρότι η Ghost Font είναι δύσκολη για την AI, είναι επίσης αρκετά δύσκολη και για τους ανθρώπους! Το χάσμα συνεχίζει να μικραίνει. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον όσον αφορά την αντίληψη της τεχνητής νοημοσύνης και τα πολυτροπικά μοντέλα».