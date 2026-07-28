Λιοντάρι «πολιόρκησε» καταυλισμό σαφάρι και εγκλώβισε τουρίστες – Βίντεο

Την περασμένη εβδομάδα, είχε γίνει viral ένα βίντεο με τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε δημόσια τουαλέτα στο Εθνικό Πάρκο του Yellowstone, όταν ένας τεράστιος βίσονας στάθηκε ακριβώς έξω από την έξοδο. Ο άνδρας διακρίνεται να παρακολουθεί διστακτικά από την πόρτα, ενώ το ζώο κονείται αμέριμνο. Η περίοδος αναπαραγωγής των βισόνων, γνωστή ως rut, διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο στο Yellowstone.

Αυτήν τη φορά, η πλατφόρμα Tropical Africa δημοσίευσε πλάνα από έναν λέοντα που ουσιαστικά εγκλώβισε επισκέπτες σε κατάλυμα σαφάρι, καθώς είχε ξαπλώσει στη σκιά δίπλα στο όχημά τους.

«Όταν θέλεις να κάνεις σαφάρι, αλλά ένα λιοντάρι έχει αποφασίσει να κοιμηθεί στη σκιά του αυτοκινήτου σου», ανέφερε η Tropical Africa σε ανάρτηση στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DbTFaYzAUmD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Urikaruus, έναν απομονωμένο καταυλισμό άγριας φύσης στο Διασυνοριακό Πάρκο Kgalagadi της Νότιας Αφρικής, το οποίο φημίζεται για τα λιοντάρια με τη χαρακτηριστική μαύρη χαίτη.

«Στην Αφρική, τα καλύτερα καταλύματα δεν έχουν περιφράξεις. Αυτός είναι και ο λόγος που μπορούν να συμβούν τέτοιες μοναδικές στιγμές· έτσι, ο επισκέπτης απλώς περίμενε. Με ένα λιοντάρι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς», σχολίασε η Tropical Africa.

Το βίντεο είναι σύντομο και δεν διευκρινίζει πόση ώρα διήρκεσε αυτός ο ιδιότυπος αποκλεισμός. Ωστόσο, καταγράφει την περίεργη αλλά μη επιθετική συμπεριφορά του λιονταριού, το οποίο κοιτάζει ήρεμα προς τον άνθρωπο που βιντεοσκοπεί τη σκηνή.