Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

Snapshot Η Ελλάδα θα βρεθεί υπό ισχυρό καύσωνα κατά το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 44°C σε κάποιες περιοχές.

Η θερμική εισβολή κορυφώνεται την Πέμπτη 6 Αυγούστου, με ακραίες θερμοκρασίες και έντονο θερμικό χαμηλό στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δημιουργείται φαινόμενο «Θερμού Θόλου» (heat dome) που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτρέποντας τη δροσιά.

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Απαιτείται αυξημένη προσοχή ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού λόγω της παρατεταμένης θερμικής καταπόνησης. Snapshot powered by AI

Σοβαρή και παρατεταμένη θερμή εισβολή αποτυπώνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του αμερικανικού προγνωστικού μοντέλου GFS.

Σύμφωνα με τους χάρτες θερμοκρασίας στη στάθμη των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) και της ατμοσφαιρικής πίεσης (MSLP), η Ελλάδα εισέρχεται σε τροχιά ισχυρού καύσωνα κατά το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, με τον υδράργυρο να πιάνει τιμές ρεκόρ στα μέσα της εβδομάδας.

Η εξέλιξη του καιρού μέρα με τη μέρα

Δευτέρα 3 Αυγούστου (18:00 UTC): Η θερμή αέρια μάζα καλύπτει σταδιακά ολόκληρη τη χώρα. Οι τιμές στη στάθμη των 850 hPa διαμορφώνονται μεταξύ 21°C και 23°C. Στο έδαφος, αυτό μεταφράζεται σε μέγιστες θερμοκρασίες της τάξεως των 36°C έως 38°C στα ηπειρωτικά, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση (MSLP) διατηρείται στα 1012 hPa με αντικυκλωνικές πιέσεις στην Πελοπόννησο.

Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 UTC): Η θερμή εισβολή εντείνεται. Οι ισόθερμες των 24°C έως 26°C στα 850 hPa εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και το Αιγαίο. Ο υδράργυρος στην επιφάνεια του εδάφους θα προσεγγίσει ή θα ξεπεράσει τοπικά τους 39°C με 40°C, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο αρχίζει να αναπτύσσεται θερμικό χαμηλό (ισοβαρής 1008 hPa).

Τετάρτη 5 Αυγούστου (18:00 UTC): Περαιτέρω κλιμάκωση της θερμικής έξαρσης. Το βαθύ σκούρο κόκκινο/μπορντό χρώμα στον προγνωστικό χάρτη υποδεικνύει θερμοκρασίες 26°C έως 28°C στα 1.500 μέτρα πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Στο έδαφος, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 41°C με 43°C σε ευάλωτες πεδινές και κλειστές περιοχές.

Πέμπτη 6 Αυγούστου (18:00 UTC) – Η κορύφωση: Πρόκειται για τη θερμότερη ημέρα της περιόδου. Σχεδόν ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος καλύπτεται από ακραία θερμές αέριες μάζες, με τις τιμές στα 850 hPa να αγγίζουν τους 27°C έως 29°C. Στην επιφάνεια, οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν τοπικά στους 42°C με 44°C (με πιθανότητα για ακόμη υψηλότερες τιμές σε κάμπους της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Πελοποννήσου). Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο η πίεση υποχωρεί στα 1004 hPa.

Παρασκευή 7 Αυγούστου (18:00 UTC): Ο καύσωνας διατηρείται με αμείωτη ένταση στα κεντρικά, νότια και στο Αιγαίο (26°C–28°C στα 850 hPa), ενώ παρατηρείται μια ανεπαίσθητη υποχώρηση των πολύ θερμών αερίων μαζών στα βορειοανατολικά σύνορα. Η θερμική επιβάρυνση παραμένει εξαιρετικά υψηλή, με τις θερμοκρασίες εδάφους να ξεπερνούν τους 40°C στις περισσότερες περιοχές.

Συνθήκες «Θερμού Θόλου»

Η συνδυασμένη εικόνα των ατμοσφαιρικών πιέσεων και των θερμοκρασιακών χαρτών δείχνει τη δημιουργία ενός ισχυρού εμποδισμού (heat dome).

Οι θερμές αέριες μάζες παγιδεύονται και συμπιέζονται πάνω από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, εμποδίζοντας την εκδήλωση δροσιάς ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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