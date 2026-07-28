Η ελληνική διατροφή περνά σε «χέρια» funds και ξένων πολυεθνικών

Όλο και πιο ελκυστικό φαίνεται ότι γίνεται το ελληνικό τρόφιμο σε ξένους ομίλους αλλά και funds που επενδύουν στον αγροδιατροφικό τομέα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχόμενα deals που να αφορούν σε εξαγορές ή απόκτηση στρατηγικών ποσοστών σε παραδοσιακές ελληνικές εταιρείες του κλάδου.

Γεώργιος Καλούμενος

Η ελληνική διατροφή περνά σε «χέρια» funds και ξένων πολυεθνικών
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  • Ξένα funds και πολυεθνικές πραγματοποιούν συνεχείς εξαγορές σε παραδοσιακές ελληνικές αγροδιατροφικές εταιρείες, όπως το Μάννα, Νιτσιάκος και ΕΛΒΙΖ.
  • Το επενδυτικό fund Elikonos 3 απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην κρητική εταιρεία το Μάννα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και διεθνοποίησή της, ενώ η οικογένεια Τσατσαρωνάκη διατηρεί τη διοίκηση.
  • Ο ουκρανικός όμιλος MHP εξαγόρασε σταδιακά έως και το 70% της Νιτσιάκος, εδραιώνοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά κρέατος και πουλερικών.
  • Η ουγγρική UBM απέκτησε το 65% της ΕΛΒΙΖ, εταιρείας ζωοτροφών με σημαντική παραγωγική δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα, με τη μεταβίβαση του υπόλοιπου 35% να προβλέπεται εντός τριετίας.
  • Οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε παραδοσιακές ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο την επιτάχυνση ανάπτυξης και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους.
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Τελευταίο χτύπημα, το τρίτο μέσα σε ενάμιση μήνα, ήταν η συμφωνία μεταξύ Elikonos 3 και της γνωστής εταιρίας «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκης.

Πρόκειται για την είσοδο του γνωστού επενδυτικού fund στο μετοχικό κεφάλαιο της κρητικής εταιρείας, με μειοψηφικό ποσοστό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής της.

Η είδηση αυτή ήρθε περίπου ενάμιση μήνα μετά την σχεδόν ταυτόχρονη ανακοίνωση δύο επίσης σημαντικών deal στον κλάδο της ελληνικής αγροδιατροφής.

Πιο συγκεκριμένα στις αρχές Ιουνίου ανακοινώθηκε η εξαγορά της Νιτσιάκος, που αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών στην εγχώρια αγορά του κοτόπουλου και γενικότερα του κρέατος, από τον Ουκρανικό κολοσσό MHP. Λίγες μέρες αργότερα, έγινε γνωστή και η εξαγορά της ΕΛΒΙΖ, εταιρείας leader στον κλάδο ζωοτροφών, από την ουγγρική UBM.

Πρόκειται για τρεις παραδοσιακές, ελληνικές επιχειρήσεις, οι δύο μάλιστα (το Μάννα και Νιτσιάκος) με πολύ έντονο το οικογενειακό στοιχείο, που πλέον θα ελέγχονται, περισσότερο ή λιγότερο από ξένους ομίλους και επενδυτικά fund.

Ψήφος εμπιστοσύνης για «το Μάννα»

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας «το Μάννα» Τσατσαρωνάκης, η είσοδος της Elikonos 3 αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη μέχρι σήμερα πορεία της, τις αναπτυξιακές της προοπτικές και τη διοικητική ομάδα που την οδήγησε από την κρητική γη στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή αγορά τροφίμων.

Η συμφωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και έχοντας χτίσει μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Με διευρυμένη παρουσία στα κανάλια λιανικής και σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, από το παραδοσιακό κρητικό παξιμάδι έως τις νέες σειρές snacking που καταγράφουν ιδιαίτερα δυναμική πορεία, ‘’το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι η παράδοση μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συνεργασία με την Elikonos 3 θα υποστηρίξει την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, με έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στα χέρια της οικογένειας Τσατσαρωνάκη, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και τη διαφύλαξη των αξιών που τη διέπουν διαχρονικά.

Η κα. Ελένη Τσατσαρωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ‘’το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Elikonos 3 στην οικογένεια του ‘’Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη. Η συνεργασία αυτή είναι για εμάς συνειδητή επιλογή εξέλιξης που βασίζεται σε κοινό όραμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Το νέο σχήμα προσθέτει στρατηγικό βάθος για την επιτάχυνση του αναπτυξιακού μας πλάνου σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει σταθερή στο τιμόνι, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φιλοσοφίας που την ανέδειξε: την προσήλωση στην ποιότητα, τον σεβασμό προς τον καταναλωτή και τις αξίες που

διαχρονικά έχουν καθοδηγήσει την πορεία του ‘’Μάννα’’ και το έχουν καταστήσει ένα από τα πιο αγαπητά ελληνικά brands τροφίμων.

Με τη νέα αυτή προοπτική, συνεχίζουμε την πορεία εξέλιξης του ‘’Μάννα’’, με στόχο να φέρουμε την αξία των κρητικών προϊόντων πιο κοντά σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.»

Ο Δημήτρης Βιδάκης, Partner της Elikonos Capital, δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι η οικογένεια Τσατσαρωνάκη και η διοίκησή της, μας εμπιστεύθηκαν και μας επέλεξαν ως στρατηγικό συνεργάτη στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας.

‘’το Μάννα” είναι μία εξαιρετικά επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει χτίσει, μέσα από δεκαετίες συνέπειας, σκληρής δουλειάς και προσήλωσης στην ποιότητα, ένα ισχυρό brand με ξεχωριστή θέση στην ελληνική αγορά τροφίμων. Η είσοδός μας στο μετοχικό της κεφάλαιο προέρχεται από την κοινή επιθυμία να ενώσουμε δυνάμεις, εμπειρία και τεχνογνωσία, με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, τις αξίες και την επιχειρηματική κληρονομιά της Εταιρείας.

Πιστεύουμε βαθιά στις προοπτικές της εταιρείας ‘’το Μάννα” και φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε τη διοίκησή της στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, διατηρώντας πάντοτε αναλλοίωτη την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους καταναλωτές.

Για εμάς, η συγκεκριμένη επένδυση είναι πρωτίστως μια συνεργασία ανθρώπων με κοινές αξίες, μακροπρόθεσμο όραμα και πίστη στη δύναμη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.»

MHP: Ένας ουκρανικός κολοσσός εξαγοράζει την Νιτσιάκος

Η συμφωνία μεταξύ MHP και Νιτσιάκος προβλέπει την ολοκλήρωση της επένδυσης σε τρεις διαδοχικές φάσεις τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος, ενώ διατηρεί δικαίωμα αύξησης της συμμετοχής της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Μέσω της εξαγοράς της Νιτσιάκος η οικρανική MHP εισέρχεται στην Ελλάδα, ένας όμιλος με τζίρο 3,8 δισ. δολάρια, εξαγωγές σε 80 χώρες και 39.000 εργαζομένους.

Η εξαγορά της Νιτσιάκος από τον ουκρανικό όμιλο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στον ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέει έναν διεθνή όμιλο με παρουσία από την Ισπανία έως τη Μέση Ανατολή με μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που έχει διαγράψει πορεία άνω των πέντε δεκαετιών στην παραγωγή πουλερικών.

Η Νιτσιάκος εκτρέφει Κοτόπουλο, Γαλοπούλα, Κουνέλι και Μοσχάρι, επεξεργάζεται το παραγόμενο κρέας σε υπερσύγχρονα εργοστάσια ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα των ζωοτροφών διαθέτοντας 4 εργοστάσια παραγωγής φυραμάτων.

Κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 529,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 10% περίπου αφορά εξαγωγές, καθαρά κέρδη 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 34,6 εκατ. ευρώ.

Εξαγορά της ΕΛΒΙΖ από την UBM

Σύμφωνα με την ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. στην οποία ανήκει η ΕΛΒΙΖ, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταβίβαση του 65% της ΕΛΒΙΖ, ενώ το υπόλοιπο 35% θα μεταβιβαστεί σε ορίζοντα τριετίας.

Ο Όμιλος UBM είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών ζωοτροφών της Ουγγαρίας και ο κορυφαίος παρασκευαστής ζωοτροφών της χώρας, με ετήσιο κύκλο εργασιών 2,1 εκατομμυρίων τόνων. Εξάγει σε περισσότερες από 20 χώρες, με περίπου το ήμισυ των εσόδων του να προέρχεται από εξαγωγικές αγορές. Η UBM είναι επίσης η μόνη εισηγμένη εταιρεία αγροτικών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο της Βουδαπέστης.

Αντίστοιχα η ΕΛΒΙΖ είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στην ελληνική αγορά, λειτουργώντας πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων ζωοτροφών και προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η εταιρεία λειτουργεί δύο εργοστάσια ζωοτροφών στη Βόρεια Ελλάδα, ένα στο Πλατύ και ένα στην Ξάνθη, με συνδυασμένη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 250.000 τόνων. Μεταξύ άλλων, οι εγκαταστάσεις της ΕΛΒΙΖ παράγουν προϊόντα ζωοτροφών πουλερικών, χοίρων και μηρυκαστικών.

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