Ο ΑΝΤ1 σε νέα τροχιά - Τα δυνατά πρόσωπα που «έκλεισε», η επόμενη ημέρα

Το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζεται για μία δυνατή τηλεοπτική σεζόν, τόσο στο μέτωπο της ενημέρωσης όσο και της ψυχαγωγίας

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο ΑΝΤ1 σε νέα τροχιά - Τα δυνατά πρόσωπα που «έκλεισε», η επόμενη ημέρα
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  • Ο ΑΝΤ1 προετοιμάζει μια ανανεωμένη τηλεοπτική σεζόν με σημαντικές αλλαγές στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
  • Ο Βασίλης Παπαδρόσος ανέλαβε τη γενική διεύθυνση ειδήσεων, φέρνοντας νέα πρόσωπα όπως η Σία Κοσιώνη και ο Άκης Παυλόπουλος.
  • Η Φαίη Σκορδά θα παρουσιάζει εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1.
  • Υπάρχει πιθανή συμφωνία με την Εύη Κουτσαυτάκη, πρώην CEO του ΣΚΑΪ, για ενίσχυση της διοίκησης του σταθμού.
  • Στο δυναμικό του καναλιού παραμένουν ισχυρές παρουσίες όπως ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Ζέτα Μακρυπούλια.
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Τους τελευταίους μήνες, όπου τα κανάλια διανύουν περίοδο μεταγραφών, ο ΑΝΤ1 βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο σταθμός του Θοδωρή Κυριακού περνά μία φάση ριζικής ανανέωσης, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, και το αποτέλεσμα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα της νέας χρονιάς προετοιμάζεται με ιδιαίτερη προσοχή και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει δυναμικά στον μαραθώνιο… για την κατάκτηση της κορυφής.

Η έλευση του Βασίλη Παπαδρόσου, στη θέση της γενικής διεύθυνσης ειδήσεων και ενημέρωσης, έφερε ντόμινο εξελίξεων. Χαρακτηριστικά, το επιτελείο ενισχύεται και παρουσιαστές πρώτης γραμμής περνούν το κατώφλι του καναλιού του Αμαρουσίου. Η πιο ηχηρή μεταγραφή είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, εκείνη της Σίας Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος θα αναλάβει δική της εκπομπή συνεντεύξεων, αλλά θα έχει και θέση για σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο Άκης Παυλόπουλος, που αποχώρησε επίσης από τον ΣΚΑΪ, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να αναλάβει την πρωινή ενημερωτική ζώνη με στόχο να φέρει τα επιθυμητά νούμερα στους πίνακες της Nielsen. Έμπειρος, έχοντας περάσει από μεγάλα κανάλια, είναι βέβαιο ότι θα βάλει τη σφραγίδα του με τον Βασίλη Χιώτη στο πλευρό του.

Παράλληλα, υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από το όνομα της Εύης Κουτσαυτάκη. Η σιδηρά κυρία των media, που άφησε εποχή στον όμιλο του ΣΚΑΪ ως CEO, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1. Αν οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια, τότε θα μιλάμε για ένα ισχυρό deal με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο ΑΝΤ1, όμως, φαίνεται ότι δεν αφήνει σε δεύτερη μοίρα τα σχέδια για την ψυχαγωγία. Έτσι, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με τη Φαίη Σκορδά και η παρουσιάστρια από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα κρατά παρέα στο κοινό μέσα από τη συχνότητα του Αμαρουσίου. Αν και ακόμη δεν έχουν κλειδώσει όλες οι λεπτομέρειες, το επικρατέστερο σενάριο είναι να πάρει θέση στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Φυσικά, στο δυναμικό του ΑΝΤ1, παραμένουν και τα υπάρχοντα δυνατά του χαρτιά. Νίκος Χατζηνικολάου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ζέτα Μακρυπούλια, ο καθένας στον τομέα του, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους προαναφερθέντες, αλλά και με τους ανθρώπους της μυθοπλασίας, με έναν και μόνο σκοπό: ένα δυνατό πρόγραμμα από το πρωί έως τα μεσάνυχτα!

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