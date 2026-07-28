Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους

 Αναλυτικά, οι ημερομηνίες των πληρωμών των συντάξεων του Αυγούστου 2026, για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, όπως τις ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους
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  • Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026 για μη μισθωτούς ξεκινούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.
  • Οι συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και άλλους φορείς.
  • Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
  • Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
  • Οι ημερομηνίες πληρωμών ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
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Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 ξεκινούν οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2026 για τους μη μισθωτούς.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Συντάξεις Αυγούστου - Μη μισθωτοί

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Συντάξεις Αυγούστου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

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