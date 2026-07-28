Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν Τρίτη 28 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι
Ελεύθερος Τύπος: 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών
Τα Νέα: Κύμα μεταβιβάσεων
Η Καθημερινή: Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου
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