Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν Τρίτη 28 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν Τρίτη 28 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Ελεύθερος Τύπος: 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών

Τα Νέα: Κύμα μεταβιβάσεων

Η Καθημερινή: Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου

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