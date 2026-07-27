Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι

Η παίκτρια αποβλήθηκε για 5 χρόνια και η ομάδα της από το πρωτάθλημα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά την έναρξη του Δημοτικού Πρωταθλήματος Γυναικείου Futs στην πολιτεία Σεάρα της Βραζιλίας, παίκτρια κλώτσησε στο κεφάλι αντίπαλό της που βρισκόταν πεσμένη.
  • Η Λάρα ντο Νασιμέντο Κόστα τιμωρήθηκε με πενταετή αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα της Αθλητικής Ένωσης του Εουσέμπιο.
  • Δύο αθλήτριες χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, με την Άνα Τζούλια Αλένκαρ να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και να αναρρώνει στο σπίτι.
  • Η ομάδα As Resenhas αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα λόγω της συμπεριφοράς της παίκτριάς της.
  • Η υπόθεση εξετάζεται ποινικά από την αστυνομία για σωματικές βλάβες, με πιθανή ποινική ευθύνη της επιτιθέμενης παίκτριας.
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Ένα βίαιο περιστατικό συνόδευσε την έναρξη του Δημοτικού Πρωταθλήματος Γυναικείου Futsal (ποδόσφαιρο εσωτερικού χώρου) του Εουσέμπιο, στην πολιτεία Σεάρα της Βραζιλίας, όταν μία παίκτρια κλώτσησε την αντίπαλό της που ήταν πεσμένη, στο κεφάλι.

Η ανατριχιαστική σκηνή συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των RDJ Sport και RSN (As Resenhas) και είχε ως αποτέλεσμα τη παροχή ιατρικής περίθαλψης σε δύο αθλήτριες και τον αποκλεισμό της επιτιθέμενης ομάδας από το τουρνουά. Η Αθλητική Ένωση του Εουσέμπιο αποφάσισε να αποκλείσει από κάθε διαγωνισμό την παίκτρια που εμπλέκεται στη σωματική επίθεση εναντίον δύο αντιπάλων εντός του γηπέδου.

Η Λάρα ντο Νασιμέντο Κόστα τιμωρήθηκε με πενταετή αποκλεισμό.

Όλα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, όταν το σκορ ήταν 1-0 υπέρ της RDJ Sport.

Μετά από μια αντεπίθεση που ξεκίνησε από ένα κόρνερ και μια διεκδίκηση της μπάλας, η Λάρα ντο Νασιμέντο Κόστα έχασε την κατοχή και αντέδρασε βίαια. Όπως φάνηκε στην επίσημη μετάδοση μέσω YouTube, η παίκτρια έκανε σλάιντ για να πάρει τη μπάλα και στη συνέχεια έδωσε δύο κλωτσιές στο κεφάλι της αντίπαλης παίκτριας Άνα Τζούλια Αλένκαρ, η οποία βρισκόταν στο έδαφος. Αμέσως μετά, μια δεύτερη παίκτρια της RDJ Sport προσπάθησε να παρέμβει και επίσης χτυπήθηκε στο πρόσωπο από την ίδια παίκτρια.

Οι εικόνες της επίθεσης, που μεταδόθηκαν ζωντανά από το κανάλι της Αθλητικής Ένωσης του Εουσέμπιο, προκάλεσαν αναταραχή και οδήγησαν σε άμεση καταδίκη από τις αρμόδιες αρχές. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, ενώ η Άνα Τζούλια Αλένκαρ χρειάστηκε νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο που δημοσίευσε ο τοπικός δήμος. Η παίκτρια τώρα αναρρώνει σπίτι της.

Η Αθλητική Ένωση του Εουσέμπιο ανακοίνωσε την πενταετή αποβολή της Λάρα ντο Νασιμέντο Κόστα, με απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα διοργανώνει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, η ομάδα «As Resenhas» αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα ως άμεση συνέπεια της συμπεριφοράς της παίκτριάς της.

Η υπόθεση απέκτησε και ποινικό χαρακτήρα με την αστυνομία να ανοίγει επίσημη έρευνα για σωματικές βλάβες.

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