Διακοπές νερού την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Αιγύπτου και Δαρδανελλίων
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αυξεντίου και Διονύσου
- ΠΕΡΑΜΑ
Θεσσαλίας και Αχιλλέως
- ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Σκρα και Ναυαρίνου
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