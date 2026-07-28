«Γέφυρα του Πολέμου»: Η νέα οδική σύνδεση Ρωσίας - Βόρειας Κορέας που «τρομάζει» τη Δύση

Snapshot Ρω και Βόρεια Κορέα ολοκληρώνουν την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, διασχίζοντας τον ποταμό Τούμεν.

Η νέα γέφυρα ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως διακριτικός στρατιωτικός διάδρομος ανεφοδιασμού για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα της ουκρανικής ομάδας Truth Hounds.

Η οδική γέφυρα προσφέρει μεγαλύτερη δυσκολία παρακολούθησης σε σύγκριση με το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο, λόγω του οδικού δικτύου και της ταχύτερης φόρτωσης φορτηγών.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα παρουσιάζουν το έργο ως μέσο ενίσχυσης του εμπορίου και του τουρισμού, αλλά το κόστος της γέφυρας υπερβαίνει κατά πολύ την αξία του διμερούς εμπορίου και ο τουρισμός παραμένει περιορισμένος.

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ ενισχύεται, με ανταλλαγή όπλων, στρατευμάτων και τεχνολογίας, ενώ στις συγκρούσεις στην Ουκρανία έχουν συμμετάσχει χιλιάδες βορειοκορεατικοί στρατιώτες στο πλευρό της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας γέφυρας που θα αποτελέσει την πρώτη οδική σύνδεση που έχει κατασκευαστεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω ανησυχιών ότι οι δύο ολοένα και πιο στενοί σύμμαχοι δημιουργούν υποδομές για να ενισχύσουν τη στρατιωτική συνεργασία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η γέφυρα διασχίζει τον ποταμό Τούμεν, συνδέοντας το Χασάν στην ρωσική Άπω Ανατολή με το Τουμανγκάνγκ της Βόρειας Κορέας. Πρόκειται για μια απομονωμένη και αραιοκατοικημένη συνοριακή ζώνη, όπου ο ποταμός χαράσσει τα τελευταία χιλιόμετρα των συνόρων πριν εκβάλει στη θάλασσα. Η Βόρεια Κορέα ολοκλήρωσε τη δική της πλευρά του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων και των εγκαταστάσεων καραντίνας, πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια στις 19 Ιουνίου, αλλά η Ρωσία έχει μείνει πίσω στη δική της πλευρά των συνόρων και δεν έχει επιβεβαιωθεί νέα ημερομηνία εγκαινίων.

Οι ρωσικές και οι βορειοκορεατικές αρχές δεν έχουν κρύψει το έργο, λέγοντας ότι η γέφυρα αποσκοπεί στην επέκταση του εμπορίου και του τουρισμού. Ωστόσο, μια νέα έρευνα της ουκρανικής ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Truth Hounds, η οποία κοινοποιήθηκε στον Guardian, υποδηλώνει ότι αποσκοπεί περισσότερο στην παροχή ενός διακριτικού στρατιωτικού διαδρόμου εφοδιασμού παρά στην ενίσχυση του εμπορίου.

Ο Nazar Myhun, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας στο Truth Hounds, δήλωσε ότι ένας βασικός λόγος πίσω από το συμπέρασμά της ήταν το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αποφευχθεί η δορυφορική παρακολούθηση - μια μέθοδος επιτήρησης που χρησιμοποιείται από τη Δύση για την κατανόηση των δραστηριοτήτων της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας - χρησιμοποιώντας δρόμους σε σύγκριση με ένα σιδηροδρομικό δίκτυο. Η νέα διάβαση πάνω από τον ποταμό Τούμεν εκτείνεται παράλληλα με τη Γέφυρα της Φιλίας, η οποία είναι η μόνη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

Δορυφορικές εικόνες από τον Απρίλιο του 2026 δείχνουν την κατασκευή ενός συνοριακού σημείου ελέγχου στη ρωσική πλευρά της μοναδικής οδικής γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Το σημείο ελέγχου, το οποίο αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 40% τον Απρίλιο, προβλέπεται να έχει πλάτος 10 λωρίδων κυκλοφορίας.

Το οδικό δίκτυο της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας είναι πολύ μεγαλύτερο από το σιδηροδρομικό τους δίκτυο, είπε, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την παρακολούθηση στο σύνολό του. Η φόρτωση και η εκφόρτωση φορτηγών μπορεί επίσης να γίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι για τα σιδηροδρομικά βαγόνια, τα οποία εκτίθενται σε δορυφορικά κανάλια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Ο τύπος του βαγονιού που είναι ορατό σε μια εικόνα αποκαλύπτει πολλά για το φορτίο και ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων μεταφέρονται σε ανοιχτά βαγόνια, γεγονός που επιτρέπει την αναγνώρισή τους», δήλωσε ο Myhun στον Guardian. «Αντίθετα, τα φορτηγά σχεδόν πάντα φαίνονται ίδια στις δορυφορικές εικόνες.» Τα οδικά φορτία μπορούν επίσης να φορτωθούν οπουδήποτε, σε αντίθεση με τα τρένα, τα οποία βασίζονται σε μια χούφτα σταθερών σιδηροδρομικών κόμβων, δήλωσε ο Myhun.

Ρώσοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι το έργο θα επεκτείνει το εμπόριο και τον τουρισμό. Ο Αντρέι Νικίτιν, υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας, δήλωσε: «Τα εγκαίνια της νέας οδικής γέφυρας θα αυξήσουν το διμερές εμπόριο, θα βελτιστοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, θα ενισχύσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς και θα μετατρέψουν τις παραμεθόριες περιοχές σε δυναμικά αναπτυσσόμενους οικονομικούς κόμβους».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA, έχει παρουσιάσει ομοίως τη γέφυρα ως έναν τρόπο για την ενίσχυση των «ταξιδιών των ανθρώπων, του τουρισμού και της κυκλοφορίας αγαθών» μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, το Truth Hounds υποστηρίζει ότι αυτή η λογική είναι αδύναμη. Η διάβαση εκτιμάται ότι κόστισε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με το διμερές εμπόριο που φέρεται να άξιζε μόλις 34 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Ο τουρισμός από τη Ρωσία προς τη Βόρεια Κορέα παραμένει αυστηρά ελεγχόμενος και περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συνοδευτικές εκδρομές, με περίπου 10.000 Ρώσους επισκέπτες το 2025. Η Πιονγιάνγκ, την οποία επισκέπτονται οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες, βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από τη διάβαση.

Αντ' αυτού, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διέλευση γίνεται καλύτερα κατανοητή ως στρατηγική υποδομή: ένας διάδρομος για τη μετακίνηση βορειοκορεατικών στρατευμάτων, κατασκευαστικών ταξιαρχιών και στρατιωτικών αξιωματούχων στη Ρωσία, και για τη ρωσική τεχνολογία και τους πόρους να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η εμβάθυνση της σχέσης Πιονγιάνγκ-Μόσχας έχει επίσης καταστήσει την αμφίδρομη ανταλλαγή όπλων και τεχνολογίας μεταξύ των δύο χωρών «ευκολότερη και λιγότερο διαφανή», σημειωνει, γεγονός που αποτελεί επίσης απειλή για τους γείτονες της Βόρειας Κορέας.

Μια αναπτυσσόμενη στρατιωτική συμμαχία

Η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τούμεν έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο και πλάτος επτά μέτρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μέρος μιας ευρύτερης διάβασης 4,7 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει δρόμους προσέγγισης. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης την κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών στη ρωσική πλευρά, συμπεριλαμβανομένου ενός ελικοδρομίου.

Ωστόσο, η σιδηροδρομική γραμμή αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω αναντιστοιχίας στο εύρος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, πράγμα που σημαίνει ότι οι τροχοί πρέπει να αλλάξουν για να επιτραπεί στα τρένα να ταξιδεύουν περαιτέρω στο δίκτυο εκατέρωθεν, ένας περιορισμός που δεν έχει η νέα οδική γέφυρα.

Οι ερευνητές έχουν βασιστεί στο παρελθόν σε δορυφορικές εικόνες της σιδηροδρομικής διάβασης για να παρακολουθούν ύποπτες μεταφορές όπλων μεταξύ των δύο χωρών. Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν ένα ολοκληρωμένο σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας τον Ιούνιο του 2024, ενισχύοντας τους στρατιωτικούς δεσμούς που έκτοτε έχουν οδηγήσει τη Βόρεια Κορέα να παρέχει στρατεύματα, πυρομαχικά πυροβολικού και βαλλιστικούς πυραύλους για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αποτελεί ένα μικρό μέρος μιας πολύ ευρύτερης στρατιωτικής σχέσης. Περισσότεροι από 14.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν πολεμήσει στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ, αφότου η Ουκρανία πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική αντεπίθεση τον Αύγουστο του 2024. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τώρα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να δεχτεί άλλους 30.000 στρατιώτες. Η Μόσχα και η Πιονγιάνγκ έχουν επεκτείνει τη συνεργασία τους σε όπλα, στρατιωτική τεχνολογία και ανασυγκρότηση.

Το 2023, το Reuters ανέφερε ότι δορυφορικές εικόνες έδειξαν περίπου 2.000 εμπορευματοκιβώτια που εξήχθησαν από το βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν στη Ρωσία, τα οποία πιστεύεται ότι περιείχαν βλήματα πυροβολικού και πιθανώς πυραύλους μικρής εμβέλειας. Ο Κιμ επαίνεσε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν και πέθαναν για τη Ρωσία και αποκάλυψε οτι θα φροντίσει τις οικογένειες των νεκρών . Πιστεύεται ότι τουλάχιστον 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν πεθάνει πολεμώντας στον πόλεμο της Ρωσίας, με δύο σοβαρά τραυματισμένους στρατιώτες να έχουν αιχμαλωτιστεί.

Διαβάστε επίσης