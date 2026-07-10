Ο Κιμ ανακαινίζει 9 παλάτια του στην ύπαιθρο της Βόρειας Κορέας - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποιεί ανακαιίσεις σε τουτον 9 από τις πολτελείς κατοίες του στη Βόρεια Κορέα, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες.

Οι ανακαινίσεις καλύπτονται από μυστικότητα για να μην διαψευστεί η κρατική προπαγάνδα που παρουσιάζει τον Κιμ να υποφέρει μαζί με τον υποσιτιζόμενο λαό.

Η αυξημένη συνεργασία με Ρωσία και Κίνα επιτρέπει στο καθεστώς να εισάγει υλικά και χρήματα για τη διατήρηση της πολυτέλειας του ηγέτη.

Οι κατοικίες του Κιμ περιλαμβάνουν εξοχικές βίλες με γιοτ, πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων και εξέδρες εκτόξευσης πυραύλων.

Παρά τις διεθνείς κυρώσεις, ο Κιμ και η οικογένειά του χρησιμοποιούν πολυτελή είδη όπως ελβετικά ρολόγια, γερμανικές σάουνες και τσάντες Dior και Gucci. Snapshot powered by AI

Σε εργασίες ανακαίνισης φαίνεται πώς βρίσκεται ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές φωτογραφίες, τουλάχιστον 9 από τις πολυτελείς κατοικίες του, βρίσκονται υπό εργασίες.

Υπό τη άκρα μυστικότητα που καλύπτει τα πάντα στη Βόρεια Κορέα, πολύ περισσότερο την πολυτελή διαβίωση του 42χρονου ηγέτη της, οι εργασίες δεν είναι ορατές σε κοινή θέα, κάτι που θα κατέστρεφε την κρατική προπαγάνδα σύμφωνα με την οποία ο Κιμ υποφέρει μαζί με τον λαό του — ο οποίος, σχεδόν κατά το ήμισυ, υποσιτίζεται.

Τουλάχιστον εννέα από τα παλάτια του Κιμ, βρίσκονται υπό ανακαίνιση από τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Planet Labs PBC από τη NK Pro, μια ερευνητική υπηρεσία που ειδικεύεται στο καθεστώς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, με βάση εκτιμήσεις από δορυφορικές εικόνες, διαθέτει περισσότερες από δώδεκα πολυτελείς κατοικίες σε ολόκληρη τη φτωχή χώρα.

Kim Jong Un has started remodeling his luxury compounds, but he isn’t bragging about the mansion maintenance in state media. Revealing his luxurious lifestyle would shatter the state’s propaganda that Kim suffers alongside his people. https://t.co/IaJAnubC9t — The Wall Street Journal (@WSJ) July 10, 2026

Μία από τις βίλες στις οποίες γίνονται εργασίες στην οροφή είναι ένα ιδιωτικό συγκρότημα μπροστά στη θάλασσα στην πόλη Γουόνσαν, στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας. Εκεί συνήθως αγκυροβολεί το γιοτ του αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τις καλοκαιρινές του επισκέψεις.

Planet Labs PBC/Wall Street Journal

Εργασίες στην οροφή γίνονται επίσης σε ένα συγκρότημα στην πρωτεύουσα, την Πιονγιάνγκ, σε ένα θέρετρο δίπλα σε λίμνη και σε μια οικογενειακή έπαυλη τόσο τεράστια σε μέγεθος που διαθέτει εξέδρες εκτόξευσης πυραύλων για δοκιμές όπλων.

Όπως εκτιμά ο Μάικλ Μάντεν, εμπειρογνώμονας για την ηγεσία της Βόρειας Κορέας στο Stimson Center, ένα κέντρο μελετών με έδρα την Ουάσιγκτον, η εισροή χρημάτων και υλικών είναι προϊόν της αυξημένης συνεργασίας του καθεστώτος με Ρωσία και Κίνα, κάτι που του επιτρέπει να διατηρεί το «υψηλό γούστο του».

Έχοντας περάσει μέρος της παιδικής του ηλικίας σε ελβετικό οικοτροφείο, ο Κιμ απολαμβάνει τις πολυτέλειες. Έχει χτίσει για τον εαυτό του νέες πολυτελείς κατοικίες και καλοκαιρινές εξοχικές κατοικίες στην ύπαιθρο, αλλά οι μαρτυρίες για όλα αυτά είναι ελάχιστες.

Οι πληροφορίες πολυτέλειας στα ακίνητα έρχονται μέσω δορυφορικών εικόνων, όπου αναλυτές έχουν εντοπίσει, σούπερ γιοτ, ιπποδρόμια και πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Planet Labs PBC/Wall Street Journal

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βρισκόταν πέρυσι το καλοκαίρι στο διώροφο γιοτ του Κιμ, μήκους 95 ποδιών, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

Ο πρώην επαγγελματίας αστέρας του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος συνάντησε τον Κιμ το 2013, έχει συγκρίνει την εμπειρία της πλεύσης σε ένα από τα γιοτ του Κιμ με ένα πολυτελές ταξίδι στη Χαβάη ή στην Ίμπιζα της Ισπανίας.

Οι διεθνείς κυρώσεις εμποδίζουν το καθεστώς να αγοράζει είδη υψηλής ποιότητας, από ρολόγια Rolex έως σεντάν Mercedes-Maybach. Ωστόσο, ο Κιμ εντοπίστηκε να φοράει ένα πολυτελές ελβετικό ρολόι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο.

Αυτός και η σύζυγός του έχουν εγκαταστήσει σάουνες γερμανικής κατασκευής μέσα στις κατοικίες τους, όπως ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2015.

Η μικρότερη αδελφή του Κιμ, η Κιμ Γιο Τζονγκ, κουβαλάει μαζί της τσάντες «Dior» που κοστίζουν πάνω από 7.000 δολάρια. Η μικρή κόρη του, η Κιμ Τζου Αε, έχει φορέσει ένα μπουφάν με επένδυση της «Dior» σε εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

Η σύζυγός του έφερε κάποτε μια τσάντα «Gucci» σε επίσκεψη σε εργοστάσιο.

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