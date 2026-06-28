Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κρύβει τη μητέρα του: Το μυστικό που απειλεί το καθεστώς

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει αναφέρει ποτέ δημόσια τη μητέρα του κατά τα 15 χρόνια της διακυβέρνησής του στη Βόρεια Κορέα.

Η νομιμότητα της δυναστείας Κιμ βασίζεται στον μύθο της καταγωγής από το ιερό όρος Paektu, που συνδέει την οικογένεια με τον ιδρυτή του κράτους.

Η καταγωγή της μητέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν παραμένει απόρρητη και δεν αποκαλύπτεται από τις επίσημες πηγές της Βόρειας Κορέας.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τυχόν αποκάλυψη ασυνέπειας στην οικογενειακή προέλευση θα μπορούσε να πλήξει την κρατική προπαγάνδα και την ιδεολογική εικόνα της δυναστείας. Snapshot powered by AI

Το μυστήριο που καλύπτει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, και όλα όσα έχουν να κάνουν με τον ίδιο, εκτός από τη μυστικοπάθεια που επικρατεί για την ασιατική χώρα, είναι άλυτο για την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Όμως υπάρχει ακόμα ένα πιο σκοτεινό σημείο που έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή του, που συνοδεύεται από την απόλυτη σιωπή.

Στα 15 χρόνια που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα δεν έχει αναφέρει ποτέ δημόσια το όνομα της μητέρας του, κάτι που στις συνθήκες του συστήματος της Βόρειας Κορέας δεν φαίνεται να είναι τυχαίο, αλλά μέρος της πολιτικής λογικής.

Η νομιμότητα της κυρίαρχης δυναστείας των Κιμ βασίζεται στην προέλευσή της που συνδέεται με το μυθοποιημένο όρος Paektu, σύμβολο του «καθαρού αίματος» και της ιερής καταγωγής του κορεατικού λαού. Η επίσημη ιδεολογία υποστηρίζει ότι από εκεί κατάγεται η οικογένεια, που χρονολογείται από τον μυθικό ιδρυτή του κράτους Νταν Γκονγκ.

Αργότερα, αυτός ο μύθος ενσωματώθηκε στη λατρεία της οικογένειας Κιμ. Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ εδραίωσε την εικόνα του όρους Paektu ως κέντρο επαναστατικής νομιμότητας και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ συνδέεται επίσημα με την τοποθεσία, αν και οι ιστορικοί επισημαίνουν μια πιθανή γέννηση εκτός Κορέας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η καταγωγή της μητέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν παραμένει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Η βιογραφία και οι οικογενειακές της ρίζες δεν αποκαλύπτονται και οι επίσημες πηγές προσπερνούν αυτό το θέμα σιωπηλά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τυχόν ασυνέπειες με την ιδεολογική εικόνα της «ιερής» δυναστείας θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν ένα βασικό στοιχείο της κρατικής προπαγάνδας.

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