Το οικονομικό θαύμα... της Βόρειας Κορέας: Chanel, ΒΜW και φουτουριστικά εστιατόρια στην Πιονγιάνγκ

Snapshot Η Βόρεια Κορέα παρουσιάζει σημαντική οικονομική, ψηφιακή και κατασκευαστική ανάπτυξη, με την Πιονγιάνγκ να μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη πόλη με πολυτελή προϊόντα και υπηρεσίες.

Η οικονομική άνθηση στηρίζεται κυρίως στην προμήθεια πυρομαχικών στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και στην αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών, που αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και στρατιωτική τεχνολογία.

Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται ταχύτατα με εγχώρια παραγωγή έξυπνων τηλεφώνων και ψηφιακές υπηρεσίες όπως η εφαρμογή «Samhung», ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν τριπλάσια νυχτερινή φωτεινότητα σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει αυξηθεί σημαντικά, με χιλιάδες νέες κατοικίες και μεγάλα έργα υποδομών

Παρά την πρόοδο στην πρωτεύουσα, η πλειονότητα του πληθυσμού στην επαρχία υποφέρει από υποσιτισμό και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Snapshot powered by AI

Η Πιονγιάνγκ του 2026 δεν θυμίζει σε τίποτα την απομονωμένη, σκοτεινή πρωτεύουσα του παρελθόντος. Αν κάποιος περιπλανηθεί σήμερα στους δρόμους της, θα βρεθεί μπροστά σε μια πραγματικότητα που προκαλεί ίλιγγο: κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και ολοκαίνουριες BMW διασχίζουν τους δρόμους, ενώ οι περαστικοί, προσηλωμένοι στις οθόνες των smartphone τους, χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Samhung»—μια τοπική εκδοχή της Uber—για να καλέσουν ταξί που καταφθάνει σε λίγα μόλις λεπτά.

Στα πολυκαταστήματα της πόλης, οι προθήκες φιλοξενούν καλλυντικά με το λογότυπο της Chanel και γυαλιά ηλίου Ray-Ban, την ώρα που οι καταναλωτές πληρώνουν το δείπνο τους σε φουτουριστικά εστιατόρια, χρησιμοποιώντας κωδικούς QR. Η εγχώρια παραγωγή έξυπνων τηλεφώνων αγγίζει πλέον το μισό εκατομμύριο συσκευές ετησίως, με περισσότερες από 50 διαφορετικές μάρκες να κυκλοφορούν στην αγορά.

Ηλεκτρικά οχήματα και εισαγόμενα αυτοκίνητα αφθονούν στους δρόμους της Πιονγιάνγκ. Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην πρωτεύουσα

Αυτή η καταναλωτική έκρηξη δεν είναι μια απλή βιτρίνα προπαγάνδας. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η Βόρεια Κορέα λάμπει πλέον τρεις φορές πιο φωτεινή τη νύχτα σε σχέση με πριν από μια πενταετία. Παρά τις εξοντωτικές διεθνείς κυρώσεις, η οικονομία της χώρας κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3,7%, σημειώνοντας την ισχυρότερη επίδοση από τότε που ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία πριν από 15 χρόνια. Το καθεστώς είναι, κατά κοινή ομολογία των αναλυτών, πλουσιότερο από ποτέ.

Πίσω από αυτή την οικονομική άνθιση βρίσκεται κατά κύριο λόγο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 που αποτέλεσε το σημείο καμπής. Η Πιονγιάνγκ μετατράπηκε σε βασικό προμηθευτή πυρομαχικών της Μόσχας, μια δραστηριότητα που της απέφερε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ενάμισι έτος.

Παράλληλα, η αποστολή περισσότερων από 15.000 Βορειοκορεατών στρατιωτών στην πρώτη γραμμή του μετώπου εξασφάλισε στο καθεστώς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά κυρίως πρόσβαση σε κρίσιμη ρωσική στρατιωτική τεχνολογία και ενέργεια. Αυτή η συμμαχία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το εμπόριο με την Κίνα άγγιξε πρόσφατα υψηλό οκταετίας, έχει καταστήσει το καθεστώς του Κιμ πιο πλούσιο από ποτέ.

Η βορειοκορεατική εκδοχή του Uber κάνει θραύση

Κινεζικά εξαρτήματα τροφοδοτούν την ψηφιακή οικονομία της Πιονγιάνγκ, ενώ ο ψηφιακός στρατός του Κιμ, που δραστηριοποιείται ανενόχλητος από το κινεζικό έδαφος, έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω επιδρομών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Η πρωτοφανής αυτή ρευστότητα διοχετεύεται σε μια γιγαντιαία κατασκευαστική έκρηξη. Μόνο τον περασμένο χρόνο, η Πιονγιάνγκ απέκτησε 10.000 νέες κατοικίες—αριθμός που ξεπερνά την κατασκευαστική δραστηριότητα μεγαλουπόλεων όπως το Λος Άντζελες. Στην περιοχή «Hwasong», δύο οικιστικοί πύργοι 40 ορόφων, βαμμένοι στα χρώματα των διηπειρωτικών πυραύλων, στεγάζουν πλέον τις οικογένειες των στρατιωτών που πολέμησαν στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που λίγα χρόνια πριν είχαν παγώσει, όπως ένα συγκρότημα θερμοκηπίων μεγαλύτερο από το Central Park και νέα παραθαλάσσια θέρετρα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεωρεί νέο θερμοκήπιο

Το οικονομικό θαύμα της Βόρειας Κορέας ωστόσο, έχει δύο όψεις. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκμεταλλεύεται τον πλούτο αυτό για να επιβάλει ακόμη πιο ασφυκτικό κεντρικό έλεγχο, αντικαθιστώντας τις παλιές μαύρες αγορές με κρατικά καταστήματα και φαρμακεία. Και ενώ η ελίτ της πρωτεύουσας απολαμβάνει πίτσα σε ξυλόφορνο με και ακριβά smartphone, μακριά από τη βιτρίνα της Πιονγιάνγκ η πραγματικότητα παραμένει ζοφερή. Στην επαρχία, σχεδόν οι μισοί από τους 26 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας εξακολουθούν να υποσιτίζονται, ενώ υπόκεινται σε μια από τις πιο σκληρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πλανήτη.

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