Στη Βόρεια Κορέα ο Σι Τζινπίνκ: Η μεγαλοπρεπής υποδοχή και τα θέματα στην ατζέντα

Snapshot Ο Σι Τζινπίνγκ επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα για πρώτη φορά από το 2019, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την ανάκτηση επιρροής της Κίνας στη χώρα.

Στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται η αποπυρηνικοποίηση, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και η διακορεατική σύγκρουση.

Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης στρατιωτικής συνεργασίας, γεγονός που ανησυχεί την Κίνα.

Η Κίνα αποτελεί τον κύριο οικονομικό εταίρο της Βόρειας Κορέας, με το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών να αυξάνεται σημαντικά το 2026 παρά τις κυρώσεις.

Ο Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει να αποτρέψει την απομάκρυνση της Βόρειας Κορέας από την κινεζική επιρροή, ειδικά μετά τις πυραυλικές δοκιμές της Πιονγιάνγκ. Snapshot powered by AI

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα, μετά από ξεχωριστές συναντήσεις που είχε πρόσφατα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Η αποπυρηνικοποίηση, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και η διακορεατική σύγκρουση θα μπορούσαν να βρεθούν στην ημερήσια διάταξη κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Πιογιάνγκ.

Το ταξίδι πραγματοποιείται καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να ανακτήσει την επιρροή του σε έναν ζωτικής σημασίας αλλά βαθιά απρόβλεπτο εταίρο που έχει πλησιάσει περισσότερο τη Ρωσία, λένε οι αναλυτές. Οι σχέσεις Κίνας-Βόρειας Κορέας έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πτώση του εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και από τους αυξανόμενους δεσμούς της Πιονγιάνγκ με τη Μόσχα.

Ο Σι Τζινπίνγκ και η σύζυγός του Πενγκ Λιγιουάν έφτασαν με αυτοκίνητο στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ της Πιονγιάνγκ, όπου μια στρατιωτική μπάντα και ένα «πανηγυρίζον πλήθος» περίμεναν με ανυπομονησία την άφιξή τους, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, attended on Monday a welcome ceremony at Kim Il Sung Square in Pyongyang held by Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs… pic.twitter.com/lL7PvmHrdL — China Xinhua News (@XHNews) June 8, 2026

Τους υποδέχτηκαν ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του Ρι Σολ Τζου, πλαισιωμένοι από πανό που έγραφαν «Αιώνια Φιλία μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας» και «Ζήτω η Αδιάρρηκτη Φιλία και Ενότητα μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας», πρόσθεσε το δημοσίευμα. Στη συνέχεια, ο Σι επιθεώρησε την τιμητική φρουρά του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού - της επίλεκτης μονάδας στρατού της Βόρειας Κορέας - η οποία φώναξε στα κορεατικά «Εύχομαι στον σύντροφο Σι Τζινπίνγκ καλή υγεία».

Πλάνα που δημοσίευσε το Xinhua έδειξαν ενθουσιώδη ανταπόκριση από τους παρευρισκόμενους στην τελετή, με παιδιά να πηδούν ενθουσιασμένα και πλήθη ανθρώπων να κυματίζουν κινεζικές και βορειοκορεατικές σημαίες και ανθοδέσμες

Οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας βρίσκονται σε ένα «νέο ιστορικό σημείο εκκίνησης», δήλωσε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τη Δευτέρα σε σχόλιο που δημοσιεύθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας πριν από την άφιξή του στην Πιονγιάνγκ.Η ακλόνητη πολιτική της Κίνας είναι η ανάπτυξη δεσμών με τον Βορρά και οι δύο θα ενισχύσουν τις ανταλλαγές σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Σι στην εφημερίδα Rodong Sinmun ενόψει της επίσκεψης.

«Πρέπει να αντιταχθούμε στην ηγεμονία, τον αυταρχισμό»

«Πρέπει να αντιταχθούμε στην ηγεμονία, τον αυταρχισμό και όλες τις προσπάθειες και τις συνωμοσίες για την αναβίωση του μιλιταρισμού που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε ο Σι, στην προσπάθεια του Πεκίνου να φέρει την Πιονγιάνγκ πιο κοντά. Ο Σι αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Κιμ κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης , της πρώτης του εδώ και επτά χρόνια στην απομονωμένη γειτονική χώρα της Κίνας, σε μια εποχή που η οικονομία της, ενισχυμένη από τους αυξανόμενους εμπορικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του Κιμ στις συνομιλίες.

Το ταξίδι του Σι πραγματοποιείται πριν από την 65η επέτειο της υπογραφής της συνθήκης φιλίας και αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας, μιας συμφωνίας που εξακολουθεί να αποτελεί την μόνη αμυντική συμφωνία της Κίνας με άλλη χώρα.

Κινέζικα και βορειοκορεατικά στρατεύματα πολέμησαν μαζί εναντίον της Νότιας Κορέας στον πόλεμο της Κορέας στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αλλά η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν πολύ πιο πρόσφατη ιστορία στρατιωτικής συνεργασίας. Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν για τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας και το 2024 η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ υπέγραψαν ένα αμοιβαίο σύμφωνο άμυνας . «Μέσα στην βορειοκορεατική προπαγάνδα, υπάρχουν πραγματικά υπερβολικοί έπαινοι για την εγγύτητα με τη Ρωσία που σφυρηλατήθηκε μέσα από έναν κοινό πόλεμο. Ενώ με την Κίνα είναι κάπως νοσταλγικό», δήλωσε ο John Delury, ανώτερος συνεργάτης της Asia Society.

Ο Σι, ο Κιμ και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στάθηκαν δίπλα-δίπλα σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Αυτή η εκδήλωση προμήνυε μια επίδειξη δύναμης από τους επίδοξους ηγέτες μιας νέας, αυταρχικής παγκόσμιας τάξης. Αλλά στο παρασκήνιο, οι 3 ηγέτες προσπαθούν να βρουν μια λεπτή ισορροπία για να διατηρήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Περισσότερο από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, η Κίνα θέλει επίσης να διατηρήσει μια στρατηγική σχέση, τουλάχιστον όσον αφορά το εμπόριο, με τις ΗΠΑ.

Ο William Yang, ανώτερος αναλυτής της Crisis Group, δήλωσε: «Λόγω των πρόσφατων κυμάτων πυραυλικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης επιτυχούς δοκιμής πυραύλων με καθοδήγηση από τεχνητή νοημοσύνη, ο Σι πιθανότατα βλέπει την ανάγκη να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην Πιονγιάνγκ για να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο». Στόχος του είναι «να μην αφήσει τη Βόρεια Κορέα να απομακρυνθεί πολύ από την κινεζική τροχιά, κάτι που είναι πάντα κάτι για το οποίο θα ανησυχούσε το Πεκίνο».

Γιατί η Βόρεια Κορέα εξαρτάται από την Κίνα

Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος της Βόρειας Κορέας, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος του επίσημου εμπορίου της χώρας. Αυτή η σχέση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει σοβαρές διεθνείς κυρώσεις για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της. Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών παραμένει ισχυρό. Το πρώτο δίμηνο του 2026, αυξήθηκε κατά 22% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Η Βόρεια Κορέα προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, τροφίμων, ηλεκτρονικών ειδών, μηχανημάτων, οχημάτων και υφασμάτων - δίνοντας στο Πεκίνο σημαντική επιρροή στον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Κίνα αποτελεί επίσης σημαντική πύλη για τις βορειοκορεατικές εξαγωγές. Πολλά βορειοκορεατικά προϊόντα φτάνουν σε αγοραστές του εξωτερικού μέσω κινεζικών εταιρειών και λιμένων.

Τα ψεύτικα μαλλιά και οι περούκες αποτελούν μεγάλο μερίδιο των εξαγωγών της Βόρειας Κορέας. Άλλες εξαγωγές περιλαμβάνουν ορυκτά όπως βολφράμιο, καθώς και κατεψυγμένα θαλασσινά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και εξαρτήματα ρολογιών. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η Βόρεια Κορέα κερδίζει επίσης χρήματα στέλνοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο εξωτερικό, ιδίως στην Κίνα και τη Ρωσία, για να εργαστούν σε τομείς όπως οι κατασκευές, η υλοτομία, η μεταποίηση και η αλιεία.