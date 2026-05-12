Ούτε η Βόρεια Κορέα δεν γλιτώνει από το κυκλοφοριακό - Απίστευτες εικόνες στους δρόμους

Εικόνες δυτικής μεγαλούπολης πλέον και στους δρόμους της πιο απομονωμένης πρωτεύουσας του κόσμου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Βόρεια Κορέα, γνωστή για την απέχθεια προς κάθε δυτικό τρόπο ζωής, έχει καταφέρει να κρατήσει κρυφό κάθε τι που αφορά στην εικόνα της, και επιτρέπει ελάχιστα να φανούν στον έξω κόσμο.

Οι μέχρι στιγμής εικόνες από την πρωτεύουσα Πιονγκγιανγκ θυμίζουν άλλες εποχές περασμένων δεκαετιών, με ελάχιστα αυτοκίνητα, και ανθρώπους να κυκλοφορούν με ποδήλατα στους σχεδόν άδειους δρόμους.

Αλλά ακόμα και στη μυστηριώδη αυτή χώρα, η εξέλιξη έχει εισχωρήσει και όπως καταγράφει ρεπορτάζ του Reuters, από δορυφορικές εικόνες και μαρτυρίες τριών επισκεπτών, η εικόνα στους δρόμους έχει αλλάξει.

Οι κάποτε άδειοι δρόμοι της Πιονγκγιάνγκ είναι τώρα γεμάτοι με αυτοκίνητα που υποτίθεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν - πολλά από αυτά από την Κίνα.

Όπως αναφέρει, πλέον οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης, καθώς τα αυτοκίνητα ξεχύνονται στους δρόμους.

Το αναπτυσσόμενο εμπόριο αυτοκινήτων δεν εμφανίζεται άμεσα στις επίσημες στατιστικές, επειδή η εξαγωγή αυτοκινήτων στη Βόρεια Κορέα απαγορεύεται βάσει των κυρώσεων του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι αποστολές σχετικών υλικών όπως ελαστικά, καθρέφτες και λιπαντικά από την Κίνα εκτινάσσονται στα ύψη, δείχνουν τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, αποκαλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ανταλλακτικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης καθώς περισσότεροι Βορειοκορεάτες βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Η έκρηξη ακολουθεί τις αλλαγές στη νομοθεσία της Βόρειας Κορέας που επισημοποίησαν την ιδιοκτησία ιδιωτικών αυτοκινήτων τα τελευταία δύο χρόνια, επιτρέποντας στους αδειούχους οδηγούς να αγοράζουν ένα όχημα ανά νοικοκυριό μέσω κρατικών πιστοποιημένων αντιπροσώπων. Η κατοχή αυτοκινήτου εξακολουθεί να είναι ως επί το πλείστον προνόμιο της ελίτ και της επιχειρηματικής τάξης που είναι γνωστή ως donju, λένε οι αναλυτές.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας στην Πιονγκγιάνγκ ήταν παραδοσιακά μπλε ή μαύρες, υποδεικνύοντας κρατική ή στρατιωτική ιδιοκτησία. Αλλά οι κίτρινες πινακίδες για ιδιωτικά αυτοκίνητα γίνονται πανταχού παρούσες, είπαν δύο πρόσφατοι επισκέπτες στο Reuters.

Ο Αράμ Παν, ένας φωτογράφος από τη Σιγκαπούρη έμεινε έκπληκτος όταν βρέθηκε σε μποτιλιάρισμα στην Πιονγκγιάνγκ τον Οκτώβριο κατά την 20ή επίσκεψή του στη χώρα.

«Οι κεντρικοί δρόμοι έχουν γίνει σημεία συμφόρησης απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν πλέον πάρα πολλά αυτοκίνητα», είπε. «Σίγουρα είδα πάνω από εκατό κιτρινισμένα αυτοκίνητα». Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που είδε ο Παν ήταν κινεζικές μάρκες.

Ένας ξένος επιχειρηματίας που επισκέπτεται τακτικά τη Βόρεια Κορέα είπε στο Reuters ότι η στάθμευση στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ έχει γίνει δύσκολη, με πολλούς χώρους να διαχειρίζονται ανεπίσημα από συνοδούς που χρεώνουν τέλη.

Τον Οκτώβριο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τον Κιμ να περιοδεύει σε ένα νέο νοσοκομείο που είχε υπόγειο γκαράζ – ένα χαρακτηριστικό που ο επιχειρηματίας είπε ότι ήταν ασυνήθιστο στην πρωτεύουσα.

Η υποδομή EV είναι περιορισμένη, αλλά οι σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά ταξί έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, δήλωσαν ο επιχειρηματίας και ένας διπλωμάτης. Δεν είναι σαφές πόσα ιδιωτικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους της Βόρειας Κορέας.

Αλλά πρόσφατα εμφανίστηκαν πινακίδες κυκλοφορίας με πέντε ψηφία. Ένα βίντεο και μια εικόνα που δημοσιεύτηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Μάρτιο από ξένους στη Βόρεια Κορέα και επαληθεύτηκαν από το Reuters, δείχνουν οχήματα με κίτρινες πινακίδες και αριθμούς κυκλοφορίας στα 10.000.

Ο Jung Chang-hyun, αναλυτής της Βόρειας Κορέας και διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Korean Peace and Economy Institute στη Σεούλ, δήλωσε στο Reuters ότι ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών αυτοκινήτων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να φτάσει τις 20.000 τον επόμενο χρόνο.

