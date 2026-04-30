Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μνημείο για τους στρατιώτες που ανατινάχθηκαν αντί να αιχμαλωτισθούν

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εγκαινίασε μνημείο στην Πιονγιάνγκ για τους στρατιώτες που έπεσαν στο μέτωπο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, επιβεβαιώνοντας επίσημα το δόγμα της αυτοθυσίας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ενός επιβλητικού μνημείου στα περίχωρα της Πιονγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προχώρησε σε μια αν μη τι άλλο αξιομνημόνευτη κίνηση, καθώς χαιρέτισε την απόφαση των στρατιωτών της χώρας τους που ενώ πολεμούσαν εναντίον Ουκρανών προτίμησαν να αυτοανατιναχθούν παρά να αιχμαλωτισθούν.

Σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ περιέγραψε ως «ήρωες» εκείνους που «δίχως δισταγμό επέλεξαν την αυτοανατίναξη» και τις επιθέσεις αυτοκτονίας, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, χαρακτηρίζοντας αυτές τις πράξεις ως την υψηλότερη μορφή πίστης προς το καθεστώς και την πατρίδα. Η επισημοποίηση αυτής της πρακτικής από τα χείλη του ίδιου του ηγέτη έρχεται να επιβεβαιώσει φήμες χρόνων που ήθελαν τους Βορειοκορεάτες μαχητές να έχουν λάβει αυστηρές εντολές να δίνουν τέλος στη ζωή τους με χειροβομβίδες, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αιχμαλωσίας.

Η νέα αυτή εγκατάσταση, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως κοιμητήριο και μουσείο, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα μιας ευρύτερης καμπάνιας για τον εξωραϊσμό των απωλειών στον πόλεμο της Ουκρανίας. Φιλοξενεί χάλκινα γλυπτά, μαρμάρινους τοίχους με εκατοντάδες χαραγμένα ονόματα και εκθέματα αιχμαλωτισμένου στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως δυτικά τανκς τύπου Leopard και Abrams, τα οποία χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν τη νικηφόρα συμμετοχή των δυνάμεων του Κιμ.

Χιλιάδες νεκροί

Αναλύσεις από το NK News δείχνουν ότι οι τοίχοι του συγκροτήματος καταγράφουν 2.288 ονόματα στρατιωτών που θεωρείται ότι χάθηκαν στις συγκρούσεις, ενώ υπάρχουν 271 τάφοι και πάνω από 1.700 θέσεις για αποτεφρωμένα λείψανα. Η ύπαρξη επιπλέον κενού χώρου για μελλοντικά μνήματα καταδεικνύει ότι η Πιονγιάνγκ αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της στον πόλεμο ως μια διαρκή διαδικασία, ενισχύοντας τους δεσμούς με τη Μόσχα σε μια περίοδο που οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία ανώτατων αξιωματούχων από τη Μόσχα, οι οποίοι μετέφεραν μήνυμα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και συνέπεσε με την επέτειο της ρωσικής ανακήρυξης νίκης στην περιοχή Κουρσκ. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές στη Βόρεια Κορέα δεν είχαν παραδεχθεί προηγουμένως το μέγεθος των απωλειών τους, που εκτιμώνται από διεθνείς αναλυτές σε πάνω από 6.000 νεκρούς και τραυματίες, η ρητορική του Κιμ αποκαλύπτει μια προσπάθεια να πλαισιωθούν οι θάνατοι των στρατιωτών ως πράξεις ηρωισμού. Ακόμα και όσοι επιβίωσαν της μάχης, σύμφωνα με τον ηγέτη, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι, ακόμη κι αν η μοίρα τους δεν ήταν η «ένδοξη» αυτοανατίναξη που εξυμνείται στις επίσημες τελετές.

Μετανοιώνουν όσοι επέζησαν

Την ίδια ώρα, η κατάσταση των ελάχιστων Βορειοκορεατών στρατιωτών που έχουν αιχμαλωτιστεί από τις ουκρανικές δυνάμεις παραμένει ένα δύσκολο διπλωματικό και νομικό ζήτημα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένοι αιχμάλωτοι εξέφρασαν βαθιά μεταμέλεια όχι για τον πόλεμο στον οποίο συμμετείχαν, αλλά για το γεγονός ότι απέτυχαν να ακολουθήσουν το δόγμα της αυτοχειρίας, θεωρώντας τον εαυτό τους αποτυχημένο στρατιώτη. Η Νότια Κορέα έχει δηλώσει ανοιχτή στην αποδοχή όσων επιθυμούν να αποσκιρτήσουν, δημιουργώντας ένα νομικό και διπλωματικό αδιέξοδο που ενδέχεται να συνεχιστεί πολύ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικόλας Φαραντούρης: Ανακοίνωσε την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Τον καλωσορίζω

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύβρεις και τοξική ρητορική»: Στην αντεπίθεση το Μαξίμου κατά Ανδρουλάκη μετά τα πυρά στη Βουλή

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης – Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

19:25ME TO N & ME TO Σ

Οι νταβατζήδες του πλανήτη

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μνημείο για τους στρατιώτες που ανατινάχθηκαν με χειροβομβίδα αντί να αιχμαλωτισθούν από Ουκρανούς

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη πήγε στο σχολείο της με σουγιά γιατί δεν άντεχε το bullying των συμμαθητών της

19:05ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΔΜΕΔΕ: Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου για την τριετία 2026 – 2029

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Ουρική αρθρίτιδα: Τι κάνουν οι μπανάνες στα επίπεδα ουρικού οξέος

18:58ANNOUNCEMENTS

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή ΔΙ.ΑΣ.

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Καβγάς Παππά και Χήτα: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το»

18:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: «Εκτός βασικού σεναρίου» η πορεία της οικονομίας - Απόφαση για επιτόκια από ... Ιούνιο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες και τους καπνούς: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την έκταση της φωτιάς στο Ίλιον

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

18:29ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Τσίπρας και ο καπιταλισμός της φιλανθρωπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
