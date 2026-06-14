Στη Βάρκιζα συνεχίζεται το ελληνικό tour του ιδρυτή του WhatsApp – Κατέπλευσε το Moonrise

Snapshot Ο Γιαν Κουμ, συνιδρυτής του WhatsApp, συνεχίζει την ελληνική του περιοδεία με το superyacht Moonrise να καταπλέει στη Βάρκιζα.

Το Moonrise, μήκους σχεδόν 100 μέτρων, κατασκευάστηκε από την ολλανδική εταιρεία Feadship και παραδόθηκε το 2020.

Το superyacht μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα 32 ατόμων, με εγκαταστάσεις όπως κινηματογράφο, γυμναστήριο και ελικοδρόμιο.

Το συνοδευτικό σκάφος Nebula λειτουργεί ως shadow vessel του στόλου του Κουμ, μεταφέροντας εξοπλισμό και βοηθητικά μέσα για το Moonrise.

Ο Γιαν Κουμ είναι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, με περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων και γνωστή προτίμηση στα υπερπολυτελή σκάφη. Snapshot powered by AI

Την ελληνική του περιοδεία φαίνεται πως συνεχίζει ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής του WhatsApp, Γιαν Κουμ, καθώς λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του εντυπωσιακού υποστηρικτικού καταμαράν Nebula στα ελληνικά νερά, στη Βάρκιζα κατέπλευσε και το υπερπολυτελές superyacht Moonrise, «μαγνητίζοντας» τα βλέμματα κατοίκων και λουομένων.

Η παρουσία των δύο σκαφών επιβεβαιώνει ότι ο Ουκρανοαμερικανός μεγιστάνας απολαμβάνει και το εφετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, επιλέγοντας προορισμούς του Αιγαίου και της Αττικής για τις θαλάσσιες εξορμήσεις του. Το Moonrise έχει ήδη εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα και ανοιχτά της Μυκόνου, ενισχύοντας το σενάριο ενός ευρύτερου ελληνικού tour στα πιο κοσμοπολίτικα σημεία της χώρας.

Το Moonrise συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα superyachts παγκοσμίως. Κατασκευάστηκε από τη ολλανδική ναυπηγική εταιρεία Feadship και παραδόθηκε το 2020, έχοντας μήκος σχεδόν 100 μέτρων. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες, ενώ πλήρωμα 32 ατόμων φροντίζει για τη λειτουργία του.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται κινηματογράφος, γυμναστήριο, χώροι ευεξίας, beach club και ελικοδρόμιο, προσφέροντας επίπεδα πολυτέλειας που θυμίζουν πλωτό πεντάστερο θέρετρο.

Παράλληλα, το Nebula, το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση με την εμφάνισή του στη χώρα μας, λειτουργεί ως shadow vessel του στόλου του Koum. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο συνοδευτικό σκάφος που μεταφέρει εξοπλισμό, βοηθητικά σκάφη, οχήματα και ελικόπτερα, υποστηρίζοντας τις ανάγκες του βασικού superyacht κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του.

Ο Γιαν Κουμ, που έγινε γνωστός παγκοσμίως από τη δημιουργία του WhatsApp και την πώληση στο Facebook το 2014 έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων, συγκαταλέγεται σήμερα στους ισχυρότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας. Η περιουσία του εκτιμάται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, η αγάπη του για τα υπερπολυτελή σκάφη είναι γνωστή στους κύκλους της διεθνούς ναυτιλιακής και yachting κοινότητας.

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