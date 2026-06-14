Στη Βάρκιζα συνεχίζεται το ελληνικό tour του ιδρυτή του WhatsApp – Κατέπλευσε το Moonrise

Συνεχίζει το… tour στα ελληνικά νερά ο συνιδρυτής του WhatsApp, Γιαν Κουμ – Νέα εμφάνιση στη Βάρκιζα

Newsbomb

Στη Βάρκιζα συνεχίζεται το ελληνικό tour του ιδρυτή του WhatsApp – Κατέπλευσε το Moonrise

Tο Moonrise αποτελεί σημείο αναφοράς στον κόσμο των superyachts.

Φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιαν Κουμ, συνιδρυτής του WhatsApp, συνεχίζει την ελληνική του περιοδεία με το superyacht Moonrise να καταπλέει στη Βάρκιζα.
  • Το Moonrise, μήκους σχεδόν 100 μέτρων, κατασκευάστηκε από την ολλανδική εταιρεία Feadship και παραδόθηκε το 2020.
  • Το superyacht μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα 32 ατόμων, με εγκαταστάσεις όπως κινηματογράφο, γυμναστήριο και ελικοδρόμιο.
  • Το συνοδευτικό σκάφος Nebula λειτουργεί ως shadow vessel του στόλου του Κουμ, μεταφέροντας εξοπλισμό και βοηθητικά μέσα για το Moonrise.
  • Ο Γιαν Κουμ είναι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, με περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων και γνωστή προτίμηση στα υπερπολυτελή σκάφη.
Snapshot powered by AI

Την ελληνική του περιοδεία φαίνεται πως συνεχίζει ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής του WhatsApp, Γιαν Κουμ, καθώς λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του εντυπωσιακού υποστηρικτικού καταμαράν Nebula στα ελληνικά νερά, στη Βάρκιζα κατέπλευσε και το υπερπολυτελές superyacht Moonrise, «μαγνητίζοντας» τα βλέμματα κατοίκων και λουομένων.

Η παρουσία των δύο σκαφών επιβεβαιώνει ότι ο Ουκρανοαμερικανός μεγιστάνας απολαμβάνει και το εφετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, επιλέγοντας προορισμούς του Αιγαίου και της Αττικής για τις θαλάσσιες εξορμήσεις του. Το Moonrise έχει ήδη εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα και ανοιχτά της Μυκόνου, ενισχύοντας το σενάριο ενός ευρύτερου ελληνικού tour στα πιο κοσμοπολίτικα σημεία της χώρας.

Το Moonrise συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα superyachts παγκοσμίως. Κατασκευάστηκε από τη ολλανδική ναυπηγική εταιρεία Feadship και παραδόθηκε το 2020, έχοντας μήκος σχεδόν 100 μέτρων. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες, ενώ πλήρωμα 32 ατόμων φροντίζει για τη λειτουργία του.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται κινηματογράφος, γυμναστήριο, χώροι ευεξίας, beach club και ελικοδρόμιο, προσφέροντας επίπεδα πολυτέλειας που θυμίζουν πλωτό πεντάστερο θέρετρο.

Παράλληλα, το Nebula, το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση με την εμφάνισή του στη χώρα μας, λειτουργεί ως shadow vessel του στόλου του Koum. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο συνοδευτικό σκάφος που μεταφέρει εξοπλισμό, βοηθητικά σκάφη, οχήματα και ελικόπτερα, υποστηρίζοντας τις ανάγκες του βασικού superyacht κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του.

Ο Γιαν Κουμ, που έγινε γνωστός παγκοσμίως από τη δημιουργία του WhatsApp και την πώληση στο Facebook το 2014 έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων, συγκαταλέγεται σήμερα στους ισχυρότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας. Η περιουσία του εκτιμάται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, η αγάπη του για τα υπερπολυτελή σκάφη είναι γνωστή στους κύκλους της διεθνούς ναυτιλιακής και yachting κοινότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Φωτογραφήθηκε σαν μητέρα που θηλάζει με μια κούκλα στην αγκαλιά

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Ελεύθερος υπό όρους και εγγύηση €50.000 ο φαρμακοποιός για τα παράνομα χάπια αδυνατίσματος και το ντόπινγκ

19:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θεοφάνης Τάσης: «Για πρώτη φορά στη ιστορία, πρέπει να βάλουμε ένα όριο στην επιστημονική έρευνα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μπροστά στην τηλεόραση και βρέθηκε 42 χρόνια αργότερα – Το διαμέρισμα που έμεινε «παγωμένο στον χρόνο»

18:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τέλος και για τα ΕΠΑΛ αύριο - Με ποια μαθήματα «κλείνουν» οι εξετάσεις

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Γαλλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σε ταχύπλοο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έξι νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς χρησιμοποιείται το voucher

18:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χάρισον Φορντ: Η πιο… αμήχανη ατάκα που άκουσε ποτέ από θαυμάστρια

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά - Ήταν συγγενείς οι δύο οδηγοί

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ισραήλ: «Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

18:06ΕΥ ΖΗΝ

Μέδουσες, τσούχτρες και σκορπίνες - Τι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα και πώς να προστατευτούμε

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό δεν θα μείνει αναπάντητη

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Λιούις Χάμιλτον η επιστροφή – Νικητής στη Βαρκελώνη

17:48LIFESTYLE

Η Tyra Banks μηνύει το Netflix για συκοφαντική δυσφήμηση για ντοκιμαντέρ σχετικά με το America’s Next Top Model

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρκιζα συνεχίζεται το ελληνικό tour του ιδρυτή του WhatsApp – Κατέπλευσε το εντυπωσιακό Moonrise

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Αυτός είναι ο 25χρονος Τούρκος που έπεσε νεκρός από πέντε πυροβολισμούς

17:34LIFESTYLE

«Κυριακή με την Ξένια»: Το νέο story της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο - Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

17:26ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Πρόταση των Σέλτικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο - Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τις 18 Ιουνίου - Τι πρέπει να περιέχει

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Τσεχία: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Αυτός είναι ο 25χρονος Τούρκος που έπεσε νεκρός από πέντε πυροβολισμούς

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρκιζα συνεχίζεται το ελληνικό tour του ιδρυτή του WhatsApp – Κατέπλευσε το εντυπωσιακό Moonrise

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έξι νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μπροστά στην τηλεόραση και βρέθηκε 42 χρόνια αργότερα – Το διαμέρισμα που έμεινε «παγωμένο στον χρόνο»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb: Καθαρίζουν τα οικόπεδα αλλά αφήνουν την «καύσιμη ύλη» - 350.000 δηλώσεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια περίπτωση στην Πάτρα: Μητέρα γέννησε έξι φορές με καισαρική

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ισραήλ: «Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ