Ένα «πλωτό παλάτι» στη Μύκονο - Το superyacht του ιδρυτή του WhatsApp «μαγνητίζει» τα βλέμματα

Αξίας έως 330 εκατ. ευρώ, το υπερπολυτελές Moonrise του Jan Koum έκανε αισθητή την παρουσία του στo νησί των ανέμων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ένα «πλωτό παλάτι» στη Μύκονο - Το superyacht του ιδρυτή του WhatsApp «μαγνητίζει» τα βλέμματα

Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε το υπερπολυτελές Moonrise να καταπλέει στα νερά της Μυκόνου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Το superyacht Moonrise, μήκους σχεδόν 100 μέτρων, ανήκει στον Jan Koum, συνιδρυτή του WhatsApp, και αγκυροβόλησε στη Μύκονο προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον.
  • Ναυπηγήθηκε το 2020 από το ολλανδικό ναυπηγείο Feadship και εκτιμάται ότι κοστίζει μεταξύ 190 και 330 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Φιλοξενεί 16 επισκέπτες σε οκτώ πολυτελείς καμπίνες και 32 μέλη πληρώματος, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα, κινηματογράφο, κομμωτήριο, beach club με πρόσβαση στη θάλασσα και ελικοδρόμιο, σχεδιασμένα για άνεση και ψυχαγωγία.
  • Το 2021 βραβεύτηκε ως το κορυφαίο mega
  • yacht της κατηγορίας του, ενώ η προηγμένη τεχνολογία του εξασφαλίζει σχεδόν αθόρυβη και ήρεμη πλεύση.
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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts που έχουν εμφανιστεί ποτέ στα νερά της Μυκόνου κατέγραψε ο φακός του Mykonos Live TV, καθώς το επιβλητικό Moonrise αγκυροβόλησε στο νησί των Ανέμων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον λουόμενων, επισκεπτών και κατοίκων.

Το σκάφος του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του WhatsApp

Όπως μετέδωσε το Mykonos Live TV, το Moonrise ανήκει στον Jan Koum, συνιδρυτή του WhatsApp, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους επιχειρηματίες του πλανήτη. Η περιουσία του εκτιμάται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πολυτελής θαλαμηγός θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ολλανδικού ναυπηγείου Feadship και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σύγχρονης ναυπηγικής τεχνολογίας και πολυτέλειας.

Ένα πλωτό παλάτι μήκους σχεδόν 100 μέτρων

Το Moonrise ναυπηγήθηκε το 2020 και έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά superyachts παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, η αξία του εκτιμάται μεταξύ 190 και 330 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τις διαθέσιμες διεθνείς εκτιμήσεις. Ο σχεδιασμός του συνδυάζει κομψότητα, υψηλή αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα άνεσης για τους επιβαίνοντες.

Φιλοξενεί 16 επισκέπτες και 32 μέλη πληρώματος

Η θαλαμηγός μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες σε οκτώ πολυτελείς καμπίνες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα και άνεση.

To Μoonrise διαθέτει χώρους για 32 μέλη πληρώματος, τα οποία φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία του σκάφους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ιδιωτικό κατάστρωμα, κινηματογράφος και κομμωτήριο

Οι παροχές που προσφέρει το Moonrise θυμίζουν περισσότερο πεντάστερο θέρετρο παρά ιδιωτικό σκάφος. Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη, πολυτελή κινηματογράφο και ένα εντυπωσιακό sundeck.

Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται γυμναστήριο, χώρος μασάζ και ακόμη και κομμωτήριο, προσφέροντας στους φιλοξενούμενους κάθε δυνατή υπηρεσία ευεξίας και χαλάρωσης εν πλω.

Beach club δίπλα στη θάλασσα

Στα χαμηλότερα καταστρώματα του σκάφους βρίσκεται ένα πολυτελές beach club με άμεση πρόσβαση στο νερό, ενώ στο ανώτερο επίπεδο έχει προβλεφθεί και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης των επιβατών.

Το Mykonos Live TV επισημαίνει ότι οι εξωτερικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί για υπαίθρια διασκέδαση και ξεκούραση, με μεγάλους χώρους για ηλιοθεραπεία και κοινωνικές εκδηλώσεις.

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Στιγμιότυπο από το εσωτερικού του Moonrise

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Σχεδόν αθόρυβη πλεύση χάρη στην προηγμένη τεχνολογία

Παρά τις τεράστιες διαστάσεις του, το Moonrise ξεχωρίζει και για τις τεχνολογικές καινοτομίες που ενσωματώνει. Ειδικές παρεμβάσεις στην προπέλα, στους σταθεροποιητές και στο σύστημα αγκυροβόλησης περιορίζουν σημαντικά τον θόρυβο και τους κραδασμούς.

Έτσι, οι επιβάτες απολαμβάνουν μια ιδιαίτερα ήρεμη εμπειρία ταξιδιού, ακόμη και όταν το σκάφος βρίσκεται εν κινήσει.

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Θαλάσσια παιχνίδια και διεθνείς διακρίσεις

Στο γκαράζ του Moonrise φιλοξενούνται τα βοηθητικά σκάφη (tenders), καθώς και μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού και θαλάσσιων παιχνιδιών για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Η φήμη του όμως δεν οφείλεται μόνο στο μέγεθος και τις παροχές του. Όπως μεταδίδει το Mykonos Live TV, το 2021 το Moonrise βραβεύτηκε ως το κορυφαίο mega-yacht της κατηγορίας του, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά σκάφη που ταξιδεύουν σήμερα στις θάλασσες του κόσμου.

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