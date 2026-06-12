Nebula: Το πλωτό γκαράζ ελικοπτέρων των 35 εκατ. ευρώ του μεγιστάνα πίσω από το WhatsApp

Snapshot Ο Γιαν Κουμ, συνιδρυτής του WhatsApp, διαθέτει το υπερπολυτελές yacht Moonrise μήκους 100 μέτρων, το οποίο εθεάθη στη Μύκονο.

Το Nebula είναι ένα βοηθητικό καταμαράν 60 μέτρων που συνοδεύει το Moonrise και λειτουργεί ως πλωτή βάση υποστήριξης.

Το Nebula διαθέτει το μεγαλύτερο υπόστεγο ελικοπτέρων που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε yacht, ικανό να φιλοξενεί ένα Airbus H145 με πλήρως ανεπτυγμένους έλικες.

Κατασκευασμένο το 2022 στην Ισπανία, το Nebula φιλοξενεί ελικόπτερα, εξοπλισμό, βοηθητικά σκάφη, jet ski και παρέχει χώρους για το πλήρωμα του Moonrise.

Η αξία του Nebula εκτιμάται στα 35 εκατ. ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα βοηθητικά σκάφη παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Αίσθηση προκάλεσε στην Ψαρρού της Μυκόνου η παρουσία του υπερπολυτελούς σκάφους Moonrise, ιδιοκτησίας του συνιδρυτή του WhatsApp, Γιαν Κουμ. Το εντυπωσιακό yacht μήκους 100 μέτρων αγκυροβόλησε στον δημοφιλή κόλπο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα λουόμενων και επισκεπτών.

Ο Γιαν Κουμ είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το 2009 την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, η οποία άλλαξε ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2014, πούλησε την εταιρεία στο Facebook έναντι 16,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο της τεχνολογίας. Η περιουσία του εκτιμάται σήμερα σε περίπου 14,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Forbes.

Η αγάπη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία για τη θάλασσα είναι γνωστή, καθώς διαθέτει έναν εντυπωσιακό στόλο σκαφών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Nebula, ένα βοηθητικό καταμαράν μήκους 60 μέτρων που συνοδεύει το Moonrise και λειτουργεί ως πλωτή βάση υποστήριξης.

Κατασκευασμένο στην Ισπανία το 2022, το Nebula φιλοξενεί ελικόπτερα, εξοπλισμό, βοηθητικά σκάφη, jet ski και διάφορα θαλάσσια παιχνίδια, ενώ παράλληλα προσφέρει επιπλέον χώρους για το πλήρωμα του Moonrise.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αποτελεί το τεράστιο υπόστεγο ελικοπτέρων, το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε yacht, με δυνατότητα φιλοξενίας ενός Airbus H145 με τους έλικες πλήρως ανεπτυγμένους.

Παρ’ ότι έχει σχεδιαστεί για υποστηρικτικό ρόλο, το Nebula δεν υστερεί σε πολυτέλεια και αισθητική σε σύγκριση με το μητρικό σκάφος. Η αξία του εκτιμάται στα 35 εκατ. ευρώ, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στα ακριβότερα βοηθητικά σκάφη παγκοσμίως.