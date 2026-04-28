Εκτελέσεις για ασήμαντη αφορμή σε όλη τη Βόρεια Κορέα - Ήχοι από πυροβολισμούς και σφυριά

Οι υποθέσεις θανατικής ποινής που σχετίζονται με τον ξένο πολιτισμό, τη θρησκεία και τη «δεισιδαιμονία» αυξήθηκαν κατά 250% μετά το κλείσιμο των συνόρων, την πενταετία που ακολούθησε το lockdown λόγω covid

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Οι εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα αυξήθηκαν δραματικά κατά 250% μετά το κλείσιμο των συνόρων λόγω Covid
  • 19, με πολλές να σχετίζονται με ξένο πολιτισμό, θρησκεία και «δεισιδαιμονία».
  • Η Ομάδα Εργασίας Μεταβατικής Δικαιοσύνης κατέγραψε τουλάχιστον 153 εκτελέσεις ή θανατικές ποινές μεταξύ 2020 και 2024, τριπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία.
  • Οι μέθοδοι εκτέλεσης περιλαμβάνουν πυροβολισμούς, βασανισμούς με σφυρί και σιδερένιο ρόπαλο, ενώ εκτελούνται και εγκυμονούσες γυναίκες και ανήλικοι παρά τους επίσημους ισχυρισμούς περί απαγόρευσης.
  • Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται δημόσια και σε μυστικούς χώρους σε διάφορες τοποθεσίες, όπως αεροδρόμια, ποδοσφαιρικά γήπεδα και αγροτικές περιοχές σε όλη τη χώρα.
  • Η κυβέρνηση αυξάνει τις εκτελέσεις για πολιτικά εγκλήματα και κατανάλωση νοτιοκορεατικού πολιτισμού, ενώ απορρίπτει τις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επισημαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη.
Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία για τις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα, όπου αυξήθηκαν δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όπως αποκαλύπτει νέα έκθεση της Ομάδας Εργασίας Μεταβατικής Δικαιοσύνης, η οποία χαρτογραφεί τις εκτελέσεις σε όλο το μυστηριώδες ασιατικό κράτος.

Θύματα ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου με σφυρί, έγκυος γυναίκα πυροβολήθηκε και ένας διευθυντή αγροκτήματος εκτελέστηκε επειδή εξόργισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όταν άφησε μικρά χελωνάκια να πεθάνουν.

Σε μερικές από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις, οι κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε μυστικές «εκτελέσεις σε εσωτερικούς χώρους» χρησιμοποιώντας αμβλύ όπλο, ενώ οι λιποτάκτες είπαν ότι είδαν τον πυροβολισμό ανηλίκων παρά τους επίσημους ισχυρισμούς ότι τέτοιες τιμωρίες απαγορεύονται.

Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποκαλύπτουν την κλίμακα των δολοφονιών, δείχνοντας ύποπτους τόπους εκτέλεσης σε όλη τη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών κοντά σε αεροδρόμια, γήπεδα ποδοσφαίρου και επίσης σε απομακρυσμένα γήπεδα.

Οι μέθοδοι εκτέλεσης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία, με πολλές να βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές όπου ακούγονταν πυροβολισμοί, καθιστώντας πιο πιθανή τη χρήση αμβλύ οργάνου.

Η Πιονγκγιάνγκ έκλεισε τα σύνορά της τον Ιανουάριο του 2020 για να σταματήσει την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με ακτιβιστές το lockdown επιδείνωσε τις ήδη βάναυσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι ο αριθμός των εκτελέσεων και των θανατικών ποινών υπερδιπλασιάστηκε στα σχεδόν πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο των συνόρων, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από αυτό.

Ο αριθμός των καταδικασθέντων υπερτριπλασιάστηκε επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Άντλησε δεδομένα από εκατοντάδες Βορειοκορεάτες δραπέτες και πολλά μέσα ενημέρωσης που διατηρούν δίκτυα εντός του μυστικοπαθούς έθνους, όπου δεν υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Ανέλυσε 144 γνωστές περιπτώσεις εκτελέσεων και θανατικών ποινών, στις οποίες εμπλέκονταν συνολικά εκατοντάδες άτομα.

Από τις 111 εκτελέσεις όπου οι μέθοδοι ήταν γνωστές, η συντριπτική πλειονότητα πραγματοποιήθηκε με εκτελεστικό απόσπασμα, με τουφέκια ή πολυβόλα που χρησιμοποιήθηκαν σε 107 περιπτώσεις.

Αλλά η έκθεση τεκμηρίωσε επίσης σπάνιες και ιδιαίτερα βάναυσες δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένων δύο εκτελέσεων με τη χρήση ένα σιδερένιου ροπάλου και ενός σφυριού στις λεγόμενες «εσωτερικές» ή μη δημόσιες εκτελέσεις.

Σε μια άλλη προφανή παραβίαση των δικών της νόμων, οι λιποτάκτες ανέφεραν ότι έγιναν μάρτυρες της εκτέλεσης εγκύων γυναικών και ακόμη και ανηλίκων, παρά τους ισχυρισμούς της Πιονγκγιάνγκ ότι τέτοιες τιμωρίες απαγορεύονται.

Από την πανδημία, οι αρχές έχουν αυξήσει τη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα όπως η κατανάλωση νοτιοκορεατικών ταινιών, δραμάτων και μουσικής, ανέφερε.

Οι υποθέσεις θανατικής ποινής που σχετίζονται με τον ξένο πολιτισμό, τη θρησκεία και τη «δεισιδαιμονία» αυξήθηκαν κατά 250% μετά το κλείσιμο των συνόρων.

Μια άλλη σημαντική αύξηση στις εκτελέσεις για πολιτικά εγκλήματα, όπως η κριτική στον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, μπορεί να υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση «ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη εσωτερική δυσαρέσκεια ή εντείνει την κρατική βία για να καταστείλει την πολιτική δυσαρέσκεια», ανέφερε η έκθεση.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των εκτελέσεων πραγματοποιήθηκαν δημόσια με πυροβολισμό

Δολοφονίες σημειώθηκαν σε δεκάδες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών στην Πιονγκγιάνγκ, καθώς και αεροδρομίων, όχθεων ποταμών, γεωργικών εκτάσεων και ορυχείων όπου συγκεντρώθηκαν πλήθη για να παρακολουθήσουν.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας κατηγορείται εδώ και καιρό για συστηματικές παραβιάσεις δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, καταναγκαστικής εργασίας και σοβαρών περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και της κυκλοφορίας.

Πιστεύεται ότι λειτουργεί τεράστια στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων που κρατούν δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία.

Η Πιονγκγιάνγκ, ωστόσο, συνεχίζει να απορρίπτει τους ισχυρισμούς, κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι πολιτικοποιεί το θέμα για να υπονομεύσει το καθεστώς.

