Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Οι εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid

Συνολικά, 358 άτομα εκτελέστηκαν στη Βόρεια Κορέα μεταξύ 2011 και 2024, σύμφωνα με έκθεση της Ομάδας Εργασίας Μεταβατικής Δικαιοσύνης που βασίστηκε σε μαρτυρίες αποστατών.

Οι εκτελέσεις αυξήθηκαν απότομα στη Βόρεια Κορέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με μια ΜΚΟ με έδρα τη Σεούλ. Από τον Ιανουάριο του 2020 έως το τέλος του 2024, τουλάχιστον 153 άτομα εκτελέστηκαν ή καταδικάστηκαν σε θάνατο - μια απότομη αύξηση από 44 άτομα την πενταετία πριν από την πανδημία, σύμφωνα με έκθεση της Ομάδας Εργασίας Μεταβατικής Δικαιοσύνης (TJWG).

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα αδικήματα σχετίζονταν με τη θρησκεία, τις δεισιδαιμονίες και το ξένο πολιτιστικό περιεχόμενο - συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης κορεατικών δραμάτων και K-pop. Ο αριθμός των δολοφονιών μειώθηκε μεταξύ 2015 και 2019 εν μέσω διεθνών πιέσεων μετά από μια ιστορική έρευνα του ΟΗΕ. Ωστόσο και οι εκτελέσεις αυξήθηκαν το 2020, αφότου η Πιονγιάνγκ έκλεισε τα σύνορά της, δήλωσε η TJWG.

Η ΜΚΟ διαπίστωσε ότι οι εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα κορυφώθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Κιμ, με περισσότερους από 80 ανθρώπους να εκτελούνται το 2013. Οι αριθμοί φαίνεται να μειώνονται μετά από μια ιστορική έρευνα του ΟΗΕ, η οποία διαπίστωσε ότι η Πιονγιάνγκ διέπραττε συστηματικά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αλλά το 2020, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 54 άτομα και 45 άτομα το επόμενο έτος - σε αντίθεση με τον μέσο όρο των πέντε εκτελέσεων ετησίως μεταξύ 2016 και 2019. Από τις 144 καταγεγραμμένες περιπτώσεις εκτελέσεων και θανατικών ποινών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κιμ, τα πιο συνηθισμένα αδικήματα σχετίζονταν με τη θρησκεία, τις δεισιδαιμονίες και τον ξένο πολιτισμό, σύμφωνα με το TJWG.

Τα κορεατικά δράματα και η κορεατική ποπ, οι μεγαλύτερες πολιτιστικές εξαγωγές της Νότιας Κορέας, απαγορεύονται στη Βόρεια Κορέα. Οι ερευνητές λένε ότι το καθεστώς του Κιμ βλέπει την εξάπλωση της νοτιοκορεατικής ποπ κουλτούρας ως απειλή για την ιδεολογία του.

Ένα σπάνιο βίντεο του 2024 έδειχνε δύο εφήβους να καταδικάζονται δημόσια σε 12 χρόνια καταναγκαστικά έργα επειδή παρακολουθούσαν και διένειμαν κορεατικά δράματα. Άλλα αδικήματα που οδήγησαν σε εκτελέσεις περιελάμβαναν την κριτική κατά του Κιμ ή του κόμματος, την εκ προθέσεως ανθρωποκτονία, τη διακίνηση ναρκωτικών και την υποβοήθηση άλλων να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με το TJWG.

«Καθώς το καθεστώς επιδιώκει μια 4η κληρονομική διαδοχή εξουσίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος αυξημένων εκτελέσεων για την ενίσχυση του πολιτισμικού και ιδεολογικού ελέγχου και τη διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας», ανέφερε η TJWG στο δελτίο τύπου της. Συνολικά 358 άνθρωποι εκτελέστηκαν μεταξύ 2011 και 2024, ανέφερε η έκθεση της TJWG, η οποία συγκέντρωσε μαρτυρίες από περισσότερους από 250 Βορειοκορεάτες αποστάτες σε 51 πόλεις και κομητείες.

Περισσότερο από το 70% αυτών των εκτελέσεων ήταν δημόσιες και η συντριπτική πλειοψηφία πραγματοποιήθηκαν με πυροβολισμό, σύμφωνα με την TJWG, η οποία χαρτογράφησε 46 τόπους εκτελέσεων σε όλη τη χώρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κιμ.

Η ομάδα - η οποία ιδρύθηκε στη Σεούλ το 2014 από ακτιβιστές και ερευνητές από τη Νότια Κορέα, τη Βόρεια Κορέα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά - παρακολουθεί τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη θανατική ποινή στη Βόρεια Κορέα.