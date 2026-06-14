Τρομακτικό τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Τρεις τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε διασταύρωση στο Μαλτέπε της Κωνσταντινούπολης με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Ένα από τα οχήματα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση, που προκάλεσε τρεις τραυματισμούς.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα άμεσα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μαλτέπε της Κωνσταντινούπολης, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Μετά τη σύγκρουση, το ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ, οι τρομακτικές σκηνές κατεγράφησαν από την κάμερα κράνους διερχόμενου μοτοσυκλετιστή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες στον παραλιακό δρόμο του Μαλτέπε. Όχημα που ξεκίνησε να κινείται από τη διασταύρωση, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα από την αντίθετη κατεύθυνση. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα το ένα όχημα να μετατραπεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε «πύρινη μπάλα».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες οδηγοί διεκομίσθησαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.