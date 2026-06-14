Ο χυμός ντομάτας με σόγια μπορεί να μειώσει τη χρόνια φλεγμονή - Έρευνα

Χυμός ντομάτας και σόγια και φλεγμονή: Τι διαπίστωσε μια νέα μελέτη.

Newsbomb

Ο χυμός ντομάτας με σόγια μπορεί να μειώσει τη χρόνια φλεγμονή - Έρευνα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Μια μικρή κλινική δοκιμή υποδηλώνει ότι ένας καθημερινός χυμός ντομάτας-σόγιας μπορεί να μειώσει ορισμένες πρωτεΐνες, που σχετίζονται με τη φλεγμονή σε ενήλικες με παχυσαρκία. Το εύρημα είναι ενδιαφέρον επειδή η παχυσαρκία συνδέεται με χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού, η οποία μπορεί να συμβάλει στον μεταβολικό και καρδιαγγειακό κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά προκαταρκτικά. Μόνο 12 άτομα ολοκλήρωσαν τη δοκιμή, επομένως η μελέτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι ο χυμός ντομάτας-σόγιας αντιμετωπίζει τη φλεγμονή, την παχυσαρκία ή τις καρδιακές παθήσεις.

Τι εξέτασε η μελέτη;

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, εξέτασε έναν ειδικά διαμορφωμένο χυμό ντομάτας-σόγιας σε ενήλικες με παχυσαρκία. Οι συμμετέχοντες έπιναν τον χυμό καθημερινά για 1 μήνα και στη συνέχεια έπιναν έναν σκέτο χυμό ντομάτας (ως ρόφημα ελέγχου).

Το ρόφημα ντομάτας-σόγιας παρείχε πολύ υψηλότερες ποσότητες λυκοπενίου και ισοφλαβονών σόγιας απ’ ό,τι οι περισσότεροι συνήθως λαμβάνουν από τα τρόφιμα. Το λυκοπένιο είναι η κόκκινη χρωστική ουσία που βρίσκεται στις ντομάτες, ενώ οι ισοφλαβόνες σόγιας είναι φυτικές ενώσεις που βρίσκονται στα τρόφιμα σόγιας.

Τι άλλαξε μετά από έναν μήνα

Μετά την περίοδο ντομάτας-σόγιας, οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικές μειώσεις σε τρεις πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη φλεγμονή: IL-5, IL-12p70 και GM-CSF. Ένας τέταρτος δείκτης, ο TNF-άλφα, επίσης κινήθηκε προς τα κάτω αλλά δεν έφτασε σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Αυτές οι αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν όταν έπιναν τον χυμό ελέγχου (σκέτο χυμό ντομάτας).

Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν επίσης ότι τα επίπεδα λυκοπενίου αυξήθηκαν, υποδηλώνοντας ότι οι ενώσεις ντομάτας απορροφήθηκαν. Οι εξετάσεις ούρων επιβεβαίωσαν ότι το σώμα επεξεργαζόταν ισοφλαβόνες σόγιας και έδειξαν χημικές αλλαγές που μπορεί να αντανακλούν ευρύτερες μεταβολικές επιδράσεις.

Γιατί έχει σημασία αυτό;

Η χρόνια φλεγμονή είναι ένας τρόπος με τον οποίο η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει την μακροπρόθεσμη υγεία. Συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλες μεταβολικές αλλαγές. Μια προσέγγιση βασισμένη στα τρόφιμα που μειώνει τα φλεγμονώδη σήματα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αλλά μόνο εάν μεγαλύτερες μελέτες επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα.

Αυτή η μελέτη δεν δείχνει απώλεια βάρους, πρόληψη ασθενειών ή μειωμένο κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων. Επίσης, δεν μελέτησε την κολπική μαρμαρυγή, επομένως τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως απόδειξη ότι ο χυμός ντομάτας-σόγιας προλαμβάνει ή θεραπεύει την κολπική μαρμαρυγή.

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Πρέπει οι άνθρωποι να δοκιμάζουν χυμό ντομάτας-σόγιας;

Ένα ρόφημα ντομάτας-σόγιας μπορεί να ενταχθεί σε μια υγιεινή διατροφή, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν φάρμακο. Το ρόφημα ήταν ειδικά διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο, όχι απλώς κανονικός χυμός ντομάτας αναμεμειγμένος με γάλα σόγιας.

Για την καθημερινή διατροφή, το πιο πρακτικό μήνυμα είναι να συμπεριληφθούν τρόφιμα με βάση την ντομάτα, τρόφιμα σόγιας, λαχανικά, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί και άλλες επιλογές πλούσιες σε φυτικά συστατικά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Τα υγιεινά για την καρδιά διατροφικά πρότυπα δίνουν έμφαση στα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια και τα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όσοι προσέχουν την πρόσληψη αλατιού θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες, επειδή ο χυμός ντομάτας μπορεί να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να φτιάξω το ρόφημα της μελέτης στο σπίτι;

Όχι ακριβώς. Η μελέτη χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη σύνθεση ντομάτας-σόγιας με μετρημένες ποσότητες λυκοπενίου και ισοφλαβονών σόγιας. Οι σπιτικές εκδόσεις μπορεί να είναι υγιεινές, αλλά δεν θα αντιστοιχούσαν απαραίτητα στη δόση που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή.

Αυτό σημαίνει ότι ο χυμός ντομάτας μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων;

Όχι. Η μελέτη μέτρησε πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη φλεγμονή, όχι καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια ή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενειών. Είναι ένα πρώιμο σήμα, όχι κλινική απόδειξη.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ένας καθημερινός χυμός ντομάτας-σόγιας μπορεί να μειώσει επιλεγμένες πρωτεΐνες, που σχετίζονται με τη φλεγμονή σε ενήλικες με παχυσαρκία μετά από 1 μήνα. Αυτό το καθιστά ένα ενδιαφέρον διατροφικό εύρημα, ειδικά επειδή η χρόνια φλεγμονή αποτελεί μέρος του μεταβολικού κινδύνου που σχετίζεται με την παχυσαρκία.

Ωστόσο, τα στοιχεία είναι πρώιμα και βασίζονται σε μια πολύ μικρή ομάδα συμμετεχόντων. Προς το παρόν, οι τροφές ντομάτας και σόγιας θεωρούνται χρήσιμα μέρη μιας διατροφής πλούσιας σε φυτά, αλλά όχι αυτόνομη θεραπεία για φλεγμονή ή καρδιακές παθήσεις.

Πηγές:
studyfinds.com
cdc.gov
harvard.edu

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