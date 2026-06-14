Κέρκυρα: Γαλλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σε ταχύπλοο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιοκαστρίτσας για τον τραυματισμό μίας 57χρονης Γαλλίδας, επιβαίνουσας σε εκμισθούμενο ταχύπλοο σκάφος, ο οποίος σημειώθηκε την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η 57χρονη τραυματίστηκε στον θώρακα κατά τη διάρκεια περιηγητικού πλου, έπειτα από αναπήδηση του σκάφους λόγω κυματισμού.

Μετά το συμβάν, το σκάφος επέστρεψε στην παραλία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Παλαιοκαστρίτσας, απ’ όπου η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο οποίο παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 27χρονος ημεδαπός χειριστής του σκάφους.

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