Έρχονται αλλαγές στα όρια ταχύτητας στην εθνική οδό - Για ποια οχήματα

Snapshot Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί αύξηση του ορίου ταχύτητας για βαρέα οχήματα από 80 σε 90 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους.

Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις τεχνικές προδιαγραφές και στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η αύξηση των ορίων αναμένεται να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας και την αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών.

Τα περισσότερα βαρέα οχήματα έχουν ήδη εργοστασιακό περιοριστή ταχύτητας στα 90 χλμ./ώρα, οπότε η αλλαγή δεν αυξάνει ουσιαστικά την πραγματική ταχύτητα.

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική ρύθμιση. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στα όρια ταχύτητας για τα βαρέα οχήματα στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους εξετάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ).

Όπως έχει γίνει γνωστό, προωθείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας για φορτηγά και λοιπά βαρέα οχήματα από τα 80 στα 90 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Η σχετική διαβεβαίωση δόθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης εκπροσώπων της ΟΦΑΕ με το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η ρύθμιση αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου, το οποίο θα τεθεί το προσεχές διάστημα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η προτεινόμενη αλλαγή δεν αυξάνει ουσιαστικά την πραγματική ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων, καθώς τα περισσότερα διαθέτουν ήδη εργοστασιακό περιοριστή ταχύτητας στα 90 χλμ./ώρα. Αντίθετα, όπως επισημαίνεται, η τροποποίηση έρχεται να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο στις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η αύξηση του ορίου μπορεί να συμβάλει στην ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους, μειώνοντας τις διαφορές ταχύτητας μεταξύ φορτηγών και υπόλοιπων οχημάτων, αλλά και ενισχύοντας την αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών.

Η ΟΦΑΕ ανακοίνωσε ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας και θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις του κλάδου για ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο στις οδικές μεταφορές.

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