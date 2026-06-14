Χαλάνδρι: Ελεύθερος υπό όρους και εγγύηση €50.000 ο φαρμακοποιός για τα παράνομα χάπια αδυνατίσματος

Snapshot Ο φαρμακοποιός που κατηγορείται για παράνομη παρασκευή αναβολικών στο Χαλάνδρι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις του ήταν νόμιμες, καθώς είχε ιατρικές συνταγές για τα παρασκευάσματα του εργαστηρίου.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ένας εκ των οποίων κατέβαλε εγγύηση 1.000 ευρώ.

Η υπάλληλος του φαρμακείου αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι ακολουθούσε απλώς εντολές χωρίς να γνωρίζει παράνομες διαδικασίες.

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία μετά από έρευνα σε υπόγειο εργαστήριο σε κεντρικό φαρμακείο του Χαλανδρίου. Snapshot powered by AI

Οι εννέα συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο παρασκευής αναβολικών, το οποίο λειτουργούσε στο υπόγειο κεντρικού φαρμακείου στο Χαλάνδρι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 50.000 ευρώ και τον περιοριστικό όρο της καθημερινής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι οι πράξεις του ήταν νόμιμες, καθώς – όπως ισχυρίστηκε – για ό,τι παρασκεύαζε στο εργαστήριο υπήρχαν ιατρικές συνταγές που του είχαν χορηγηθεί από γιατρούς.

Η υπάλληλος του φαρμακείου διατήρησε αρνητική στάση κατά την απολογία της. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι απλώς εκτελούσε εντολές. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι ενδεχομένως δεν ακολουθούνταν οι νόμιμες διαδικασίες», είπε.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένας από αυτούς υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση 1.000 ευρώ. Ελεύθεροι είχαν αφεθεί και οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες, οι οποίοι απολογήθηκαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως τη λειτουργία του παράνομου εργαστηρίου στο υπόγειο του φαρμακείου, σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, με στόχο την παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε έπειτα από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία εντόπισε τον χώρο και προχώρησε στις συλλήψεις των εμπλεκομένων.

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