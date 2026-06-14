Χαλάνδρι: «Υπήρχαν συνταγές που μου είχαν χορηγηθεί από γιατρούς», ισχυρίστηκε ο φαρμακοποιός

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες του φαρμακοποιού και οκτώ ατόμων για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι

Χαλάνδρι: «Υπήρχαν συνταγές που μου είχαν χορηγηθεί από γιατρούς», ισχυρίστηκε ο φαρμακοποιός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το παράνομο εργαστήριο λειτουργούσε περίπου έξι μήνες στο υπόγειο φαρμακείου, όπου παρασκευάζονταν απαγορευμένες ουσίες, χάπια αδυνατίσματος και επικίνδυνα σκευάσματα.
  • Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας που οδήγησε σε συλλήψεις.
  • Πέντε γυναίκες που κατηγορούνταν αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
  • Ο φαρμακοποιός υποστήριξε στην απολογία του ότι οι παρασκευές ήταν νόμιμες, βασιζόμενος σε ιατρικές συνταγές.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απολογιών ενώπιον του ανακριτή για τον φαρμακοποιό και ακόμη οκτώ άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία ενός παράνομου εργαστηρίου, το οποίο – σύμφωνα με τις αρχές – φέρεται να είχε στηθεί και να λειτουργούσε για περίπου έξι μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Εκεί, όπως αναφέρεται, παρασκευάζονταν απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά.

Οι απολογίες πραγματοποιούνται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με όλους τους εμπλεκόμενους να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Πρώτος απολογήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος, ένας 51χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως τη λειτουργία του παράνομου εργαστηρίου στο υπόγειο του φαρμακείου, σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, με στόχο την παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε έπειτα από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία εντόπισε τον χώρο και προχώρησε στις συλλήψεις των εμπλεκομένων.

Σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, πέντε γυναίκες που κατηγορούνταν στην ίδια υπόθεση απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι οι πράξεις του ήταν νόμιμες, καθώς – όπως ισχυρίστηκε – για ό,τι παρασκεύαζε στο εργαστήριο υπήρχαν ιατρικές συνταγές που του είχαν χορηγηθεί από γιατρούς.

Οι σημερινές απολογίες αναμένεται να είναι πολύωρες, καθώς οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες που αφορούν την κατοχή, παραγωγή και διακίνηση απαγορευμένων ουσιών.

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