Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο

Snapshot Ο μικρός Γιάννης από τη Σύρο πέθανε μετά από έξι χρόνια μάχης με επιθετικό καρκίνο των οστών.

Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, υποβλήθηκε σε πολλαπλές θεραπείες, χειρουργεία και ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού.

Παρά τις δυσκολίες, διατήρησε το χαμόγελο και την αγάπη του για τη ζωή.

Η μητέρα του τον περιγράφει ως τον πιο δυνατό άνθρωπο που γνώρισε, αναφέροντας πως έφυγε ήρεμος και χωρίς πόνο.

Η τοπική κοινωνία της Σύρου εκφράζει βαθιά θλίψη για τον χαμό του παιδιού. Snapshot powered by AI

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Σύρου, μετά την είδηση του θανάτου του μικρού Γιάννη, ο οποίος επί έξι χρόνια έδινε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γιάννης διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο στα οστά (οστεοσάρκωμα) το 2020 και τα επόμενα χρόνια πάλευε με την ασθένεια. Νοσηλεύτηκε σε ογκολογική μονάδα στην Αθήνα, υποβλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία και χημειοθεραπείες, ενώ χρειάστηκε ακόμη και ο ακρωτηριασμός του δεξιού του ποδιού. Όσα κι αν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό του και την αγάπη του για τη ζωή.

H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του

«Ο Γιάννης μας έφυγε … ένας άγγελος ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην ζωή ..Έδωσε τα πάντα για τη ζωή ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα. Έφυγε χορτάτος ήρεμος και χαμογελαστός χωρίς πια να πονάει … θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου. Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει» αναφέρει η μητέρα του στην ανάρτησή της.

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