Νέα Υόρκη: 12χρονος πέθανε στο σχολείο από ένα ντόνατ - Έρευνα για σχέση με challenge στο TikTok

Ο 12χρονος Τζέικομπ Μεντίνα πέθανε από ασφυξία στους διαδρόμους του σχολείου του στη Νέα Υόρκη, αφού πνίγηκε με ένα ντόνατ.

Προσπαθούσε να ολοκληρώσει ένα challenge TikTok που έχει γίνει viral και συνίσταται στο να τρώει κανείς φαγητό με μία μόνο μπουκιά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε πλήρη έρευνα για τον θάνατο του 12χρονου Τζέικομπ Μεντίνα.

Σύμφωνα με πηγές, το παιδί άρχισε να πνίγεται γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης σε έναν διάδρομο του 4ου ορόφου του σχολείου στην οδό McLean Ave.

Ο διευθυντής των δημόσιων σχολείων του Yonkers, Anibal Soler Jr., δήλωσε ότι τα μέλη του προσωπικού του παρείχαν αμέσως πρώτες βοήθειες.

«Τεχνική Heimlich, χτυπήματα στην πλάτη, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Εφαρμόστηκαν πολλές μέθοδοι», δήλωσε ο Soler.

Αστυνομική έρευνα μετά από θάνατο από πνιγμό

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα λόγω της ασυνήθιστης φύσης του θανάτου του 12χρονου.

Εκτός από την προσεκτική εξέταση του ιατρικού ιστορικού του 12χρονου —συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλεργιών ή άλλων παθήσεων που ενδέχεται να συνέβαλαν— η αστυνομία δήλωσε ότι θα μιλήσει με συμμαθητές και οποιονδήποτε άλλο ήταν μάρτυρας του συμβάντος.

«Θα διερευνήσουμε τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό και θα συνεχίσουμε την έρευνα από την αρχή μέχρι το τέλος», δήλωσε ο Επίτροπος της Αστυνομίας του Yonkers, Christopher Sapienza.

«Τα παιδιά μας πονάνε»

Η σχολική περιφέρεια δήλωσε ότι διαθέτει συμβούλους πένθους για τους συμμαθητές του 12χρονου..

«Τα παιδιά μας πονάνε, το προσωπικό μας πονάει, ο διευθυντής μας πονάει», δήλωσε ο επιθεωρητής.

Η πόλη υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την οικογένεια του Medina.





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