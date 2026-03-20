Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media

Δύο γονείς από το Τέξας θρηνούν τον θάνατο της 9χρονης κόρης τους, η οποία πέθανε συμμετέχοντας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι - challenge στα social media.

Η κόρη του Curtis και της Wendi Blackwell, η JackLynn, πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου, αφού συμμετείχε στο λεγόμενο blackout ή «choking» challenge, το οποίο προκαλεί τους συμμετέχοντες να κρατούν την αναπνοή τους μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Ο Curtis ανέφερε ότι η JackLynn είχε δείξει πρώτα στη γιαγιά της ένα βίντεο με κάποιον που έκανε την πρόκληση, και εκείνη της είπε: «Μην το κάνεις ποτέ αυτό».

Ο πατέρας της 9χρονης σημείωσε ότι η κόρη του είχε βγει να παίξει στην αυλή πριν το σχολείο, όταν παρατήρησε ότι επικρατούσε «περισσότερη ησυχία απ’ ό,τι θα έπρεπε».

Πήγε προς το υπόστεγο του αυτοκινήτου, όπου πάντα έπαιζε, και είδε τα μαλλιά της. Αρχικά νόμιζε ότι είχε σκύψει και έπαιζε, αλλά τη βρήκε αναίσθητη με ένα καλώδιο τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό της.

Ο πατέρας είπε ότι προσπάθησε να κάνει τα πάντα για να τη σώσει. «Της έβγαλα το καλώδιο. Προσπάθησα να της κάνω ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ήταν το πιο τρομακτικό και σοκαριστικό πράγμα που έχω δει ποτέ. Ήταν φρικτό να βλέπω την κόρη μου σε τόσο ευάλωτη κατάσταση εξαιτίας κάτι τόσο παράλογου», πρόσθεσε ο Curtis Blackwell.

Η JackLynn Blackwell

Ο συντετριμμένος πατέρας είπε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη τη μέρα», προσθέτοντας: «Αυτό θα επαναλαμβάνεται στο μυαλό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Ο Curtis δήλωσε στην εφημερίδα «The Dublin Citizen» ότι μια καλή φίλη της JackLynn είπε σε εκείνον και τη σύζυγό του πως «δεν ήξερε καν ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πεθάνουν».

«Κάτι τέτοιο με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά κάνουν όλα αυτά που βλέπουν — γιατί στο μυαλό τους πιστεύουν ότι δεν μπορούν να πεθάνουν από αυτό», συνέχισε. «Αυτά τα βίντεο δεν δίνουν προειδοποιήσεις για το τι μπορεί να συμβεί, οπότε τα παιδιά νομίζουν ότι είναι εντάξει».

Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο Curtis προέτρεψε τους γονείς να μην πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε αυτούς. Όπως είπε, ο ίδιος και η σύζυγός του «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φαντάζονταν ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς — και όμως, να που βρισκόμαστε τώρα».

«Αυτές οι πλατφόρμες που απευθύνονται στα μικρά παιδιά μας πρέπει να λογοδοτήσουν. Τα παιδιά μας χρειάζονται ανθρώπους να τα προστατεύσουν από τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Θυμήθηκε την κόρη του ως έναν «όμορφο άγγελο» και περιέγραψε στο CBS News πόσο δεμένη ήταν η οικογένειά τους. «Ήμασταν μόνο οι τρεις μας, τρεις φίλοι — κάναμε τα πάντα μαζί».

