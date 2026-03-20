Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media

Το κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό από τον πατέρα της, τυλιγμένο με ένα καλώδιο στο λαιμό

Ανθή Κουρεντζή

Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media
Η JackLynn Blackwell
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο γονείς από το Τέξας θρηνούν τον θάνατο της 9χρονης κόρης τους, η οποία πέθανε συμμετέχοντας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι - challenge στα social media.

Η κόρη του Curtis και της Wendi Blackwell, η JackLynn, πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου, αφού συμμετείχε στο λεγόμενο blackout ή «choking» challenge, το οποίο προκαλεί τους συμμετέχοντες να κρατούν την αναπνοή τους μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Ο Curtis ανέφερε ότι η JackLynn είχε δείξει πρώτα στη γιαγιά της ένα βίντεο με κάποιον που έκανε την πρόκληση, και εκείνη της είπε: «Μην το κάνεις ποτέ αυτό».

Ο πατέρας της 9χρονης σημείωσε ότι η κόρη του είχε βγει να παίξει στην αυλή πριν το σχολείο, όταν παρατήρησε ότι επικρατούσε «περισσότερη ησυχία απ’ ό,τι θα έπρεπε».

Πήγε προς το υπόστεγο του αυτοκινήτου, όπου πάντα έπαιζε, και είδε τα μαλλιά της. Αρχικά νόμιζε ότι είχε σκύψει και έπαιζε, αλλά τη βρήκε αναίσθητη με ένα καλώδιο τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό της.

Ο πατέρας είπε ότι προσπάθησε να κάνει τα πάντα για να τη σώσει. «Της έβγαλα το καλώδιο. Προσπάθησα να της κάνω ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ήταν το πιο τρομακτικό και σοκαριστικό πράγμα που έχω δει ποτέ. Ήταν φρικτό να βλέπω την κόρη μου σε τόσο ευάλωτη κατάσταση εξαιτίας κάτι τόσο παράλογου», πρόσθεσε ο Curtis Blackwell.

Η JackLynn Blackwell

Ο συντετριμμένος πατέρας είπε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη τη μέρα», προσθέτοντας: «Αυτό θα επαναλαμβάνεται στο μυαλό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Ο Curtis δήλωσε στην εφημερίδα «The Dublin Citizen» ότι μια καλή φίλη της JackLynn είπε σε εκείνον και τη σύζυγό του πως «δεν ήξερε καν ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πεθάνουν».

«Κάτι τέτοιο με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά κάνουν όλα αυτά που βλέπουν — γιατί στο μυαλό τους πιστεύουν ότι δεν μπορούν να πεθάνουν από αυτό», συνέχισε. «Αυτά τα βίντεο δεν δίνουν προειδοποιήσεις για το τι μπορεί να συμβεί, οπότε τα παιδιά νομίζουν ότι είναι εντάξει».

Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο Curtis προέτρεψε τους γονείς να μην πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε αυτούς. Όπως είπε, ο ίδιος και η σύζυγός του «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φαντάζονταν ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς — και όμως, να που βρισκόμαστε τώρα».

«Αυτές οι πλατφόρμες που απευθύνονται στα μικρά παιδιά μας πρέπει να λογοδοτήσουν. Τα παιδιά μας χρειάζονται ανθρώπους να τα προστατεύσουν από τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Θυμήθηκε την κόρη του ως έναν «όμορφο άγγελο» και περιέγραψε στο CBS News πόσο δεμένη ήταν η οικογένειά τους. «Ήμασταν μόνο οι τρεις μας, τρεις φίλοι — κάναμε τα πάντα μαζί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πώς το «κενό παραγωγής» επηρεάζει τις τιμές της επόμενης 5ετίας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 38χρονος έπειτα από επιθετική συμπεριφορά στα επείγοντα του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος»

09:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Πρεμιέρα με Πανταζή - Πότε αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW i3 50 xDrive: Η νέα εποχή της ηλεκτρικής Σειράς 3

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεαροί με δικάβαλο ηλεκτρικό πατίνι έπεσαν την ώρα που μεταδιδόταν live ρεπορτάζ στο σημείο που είχε ατύχημα ο γιατρός Ηλιάδης

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αποκάλυψε την εντυπωσιακή νέα εκτός έδρας εμφάνιση

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ για Έπσταϊν: «Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα»

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media, προσπαθώντας να κρατήσει την αναπνοή της

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταμεσονύχτιο βίντεο Κωνσταντοπούλου από την Λάρισα την ώρα που υπέβαλαν μήνυση Καρυστιανού και Ρούτσι

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η γκάφα Γάλλου αξιωματικού που έκανε τζόκινγκ πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος

08:54ΚΟΣΜΟΣ

«Εργαστείτε από το σπίτι και μειώστε ταχύτητα στο δρόμο» - Τα 10 έκτακτα μέτρα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες μέσα σε τρεις μέρες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ και άδειαζε ταμεία

08:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας, τον τελικό βόλεϊ και κλειστό στίβο

08:34LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου για την απόφασή του να πάει στην Αμερική - «Τα παράτησα όλα για έναν έρωτα»

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τον βασάνισαν για να του αποσπάσουν ομολογία - «Βράζουν» οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον απαγχονισμό του 19χρονου παλαιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεαροί με δικάβαλο ηλεκτρικό πατίνι έπεσαν την ώρα που μεταδιδόταν live ρεπορτάζ στο σημείο που είχε ατύχημα ο γιατρός Ηλιάδης

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η γκάφα Γάλλου αξιωματικού που έκανε τζόκινγκ πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους και drones στις χώρες του Κόλπου

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Το κινητό της 24χρονης που χαροπαλεύει ενδεχομένως να “δείξει” τους δράστες»

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τον βασάνισαν για να του αποσπάσουν ομολογία - «Βράζουν» οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον απαγχονισμό του 19χρονου παλαιστή

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταμεσονύχτιο βίντεο Κωνσταντοπούλου από την Λάρισα την ώρα που υπέβαλαν μήνυση Καρυστιανού και Ρούτσι

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

08:54ΚΟΣΜΟΣ

«Εργαστείτε από το σπίτι και μειώστε ταχύτητα στο δρόμο» - Τα 10 έκτακτα μέτρα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media, προσπαθώντας να κρατήσει την αναπνοή της

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Με αεροσκάφη Warthog και ελικόπτερα Apache οι ΗΠΑ ξεκινούν τη μάχη για τη θαλάσσια οδό

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ