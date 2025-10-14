Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Δύο συλλήψεις

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι εντοπίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Το τρίχρονο κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα. «Υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος» δήλωσε στο dimokratiki.gr, ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης, ενδέχεται η οικογένειά του να αποφασίσει να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων. «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια όργανα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Συνελήφθησαν ο θείος της 3χρονης και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Αστυνομικοί του ΑΤ Νότιας Ρόδους έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του θείου του παιδιού αλλά και του υπεύθυνου του ξενοδοχείο, ενώ σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για το πώς το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το κοριτσάκι πρέπει να βρισκόταν στον πάτο για αρκετή ώρα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από την πρώτη στιγμή ο κ. Σοκορέλος, χαρακτήρισε το περιστατικό ως πολύ βαρύ από την πρώτη στιγμή καθώς η τρίχρονη έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρούσε.