Ο Δένδιας επισκέφτηκε απροειδοποίητα στρατιωτική μονάδα στα Ιωάννινα

Απροειδοποίητη επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης (19/3) ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Δένδιας στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στο στρατόπεδο 625 Μ/Π ΤΠ στα Ιωάννινα.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο υπουργός έγραψε: «Επισκέφθηκα απροειδοποίητα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), στο 625 Μ/Π ΤΠ στα #Ιωάννινα. Επισκέφθηκα επίσης τα μαγειρεία και το εστιατόριο, όπου γευματίσαμε με τα στελέχη & τους νεοσύλλεκτους».

March 19, 2026

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε πως η ελληνική συστοιχία Patriots που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Στην δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

«Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Κλείνοντας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Διαβάστε επίσης