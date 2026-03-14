Δένδιας: Η θυσία Ευαγόρα Παλληκαρίδη αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ
Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας, στον Αγώνα τους για την Ελευθερία.
Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
